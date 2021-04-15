France 24 Оригинал

France 24: Дания отказалась использовать вакцину AstraZeneca

Материал представлен в переводе ИноТВ
Глава датского управления здравоохранения заявил, что Дания отказывается от использования вакцины AstraZeneca из-за выявленной связи между ней и случаями тромбоза, сообщает France 24. При этом и применение вакцины Johnson & Johnson они приостановили в ожидании выводов Европейского агентства по лекарственным средствам.
Они говорят о предосторожности. Буквально.
 
СОРЕН БРОСТРЁМ, глава датского управления здравоохранения: Мы будем продолжать кампанию по вакцинации, но без AstraZeneca. Когда 11 марта мы приостановили использование этой вакцины, мы это сделали после получения предупреждения. Но когда мы начинали использовать этот продукт впервые, у нас не было этих данных.
 
Больше не рисковать. При этом Париж и Брюссель снова доверяют британо-шведской лаборатории. В рамках этой логики предосторожности Копенгаген также ставит на паузу использование вакцины Johnson & Johnson в ожидании выводов расследования по поводу вероятной связи её с редкими случаями тромбозов. Европейское агентство по лекарственным средствам представит свои выводы на будущей неделе.
 
На данный момент 100 миллионов человек по всему Европейскому союзу получили вакцину. Но в ответ на неуверенность и замешательство председатель Еврокомиссии постаралась звучать обнадёживающе.
 
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Мы сейчас начали переговоры с Pfizer/BioNTech, чтобы заключить третий контракт. По этому контракту будет предоставлено 1,8 миллиарда доз дополнительно в течение 2022—2023 годов.
 
Но многие страны — члены ЕС не готовы проявить терпение и уже обратились к другим партнёрам, таким как Израиль, Россия и Китай. Это удар по солидарности Европы.
 
Дата выхода в эфир 14 апреля 2021 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
France 24 Франция Европа
теги
вакцина Дания Европа коронавирус
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров