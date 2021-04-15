France 24: Дания отказалась использовать вакцину AstraZeneca

Глава датского управления здравоохранения заявил, что Дания отказывается от использования вакцины AstraZeneca из-за выявленной связи между ней и случаями тромбоза, сообщает France 24. При этом и применение вакцины Johnson & Johnson они приостановили в ожидании выводов Европейского агентства по лекарственным средствам.
Они говорят о предосторожности. Буквально.
СОРЕН БРОСТРЁМ, глава датского управления здравоохранения:Мы будем продолжать кампанию по вакцинации, но без AstraZeneca. Когда 11 марта мы приостановили использование этой вакцины, мы это сделали после получения предупреждения. Но когда мы начинали использовать этот продукт впервые, у нас не было этих данных.
Больше не рисковать. При этом Париж и Брюссель снова доверяют британо-шведской лаборатории. В рамках этой логики предосторожности Копенгаген также ставит на паузу использование вакцины Johnson & Johnson в ожидании выводов расследования по поводу вероятной связи её с редкими случаями тромбозов. Европейское агентство по лекарственным средствам представит свои выводы на будущей неделе.
На данный момент 100 миллионов человек по всему Европейскому союзу получили вакцину. Но в ответ на неуверенность и замешательство председатель Еврокомиссии постаралась звучать обнадёживающе.
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии:Мы сейчас начали переговоры с Pfizer/BioNTech, чтобы заключить третий контракт. По этому контракту будет предоставлено 1,8 миллиарда доз дополнительно в течение 2022—2023 годов.
Но многие страны — члены ЕС не готовы проявить терпение и уже обратились к другим партнёрам, таким как Израиль, Россия и Китай. Это удар по солидарности Европы.
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