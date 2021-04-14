Guardian: Джонсон предупредил британцев о «неизбежном» росте смертности от COVID-19 при смягчении карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что заслуги по снижению уровня заболеваемости коронавирусом принадлежат в первую очередь карантину, а не вакцинации, передаёт The Guardian. В связи с этим, несмотря на успехи прививочной программы в стране, Джонсон призвал британцев не забывать о мерах предосторожности на фоне смягчения ограничений.

Смягчение карантина неизбежно приведёт к росту смертности от коронавируса, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, назвав локдаун, а не вакцинацию основной причиной снижения уровня заболеваемости в последнее время, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, слова главы государства были призваны напомнить людям продолжать соблюдать меры профилактики на фоне смягчения ограничений, после того как толпы британцев хлынули в рестораны и бары, а также магазины, продающие товары, не входящие в группы предметов первой необходимости.

Тем не менее целый ряд британских парламентариев осудили комментарии Джонсона, указав на необходимость ускорения отмены ограничительных мер, препятствующих возобновлению нормальной работы бизнеса.

Во вторник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок направил в парламент письмо, сообщив об успехах программы вакцинации. Так, каждому британцу, входящему в группу повышенного риска или старше 50 лет, была предложена первая доза препарата от коронавируса. По словам главы ведомства, ограничения могут быть сняты «именно благодаря успешному проведению вакцинации».

«Замечательно, что нам удалось достичь цели по вакцинации людей из всех девяти групп наивысшего риска к крайнему сроку, на самом деле даже немного раньше 32 миллиона человек уже получили свою первую дозу, что потрясающе», — заявил премьер, добавив, что страна приступает к вакцинации граждан в возрасте от 45 до 49 лет.

«Разумеется, программа вакцинации помогла, однако основная часть работы по снижению заболеваемости лежит на карантине. Таким образом, по мере смягчения мер мы неизбежно станем свидетелями роста числа заражений и, к сожалению, роста числа госпитализаций и смертей. Люди должны это понимать», — приводит The Guardian слова Джонсона.

В частности, глава государства призвал британцев мыть руки, соблюдать социальное дистанцирование и делать выбор в пользу мест массового скопления людей, расположенных на свежем воздухе, а не в закрытом помещении.

При этом, несмотря на призывы членов парламента поспешить с возвращением к нормальной жизни, глава государства уточнил, что в настоящий момент в правительстве не планируют вносить изменения в дорожную карту, которая предполагает отмену всех ограничений на контакты между людьми и возобновление работы всех сфер бизнеса к 21 июня.