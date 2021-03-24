Guardian: Джонсон признал, что сожалеет о решениях по сдерживанию первой волны коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что недоволен рядом решений, которые принял для сдерживания распространения коронавируса в начале пандемии, передаёт The Guardian. При этом в правительстве указали на то, что к просчётам в борьбе с COVID-19 в Великобритании привели в первую очередь нехватка информации о коронавирусе и отсутствие налаженной системы тестирования.

Спустя ровно год после введения в Великобритании первого национального карантина, вызванного пандемией COVID-19, премьер-министр Борис Джонсон признал, что хотел бы многое сделать иначе, чтобы побороть распространение коронавируса в стране, пишет The Guardian.

«Оглядываясь назад, я полагаю, есть много вещей, которые мы хотели бы знать, и много вещей, которые хотели бы сделать иначе, так как боролись с новой болезнью при совершенно иных обстоятельствах, чем любое предыдущее правительство когда-либо могло себе представить», — заявил Джонсон на пресс-конференции по случаю годовщины первого карантина.

По словам премьера, одной из основных ошибок стала неспособность оценить возможность бессимптомного распространения коронавируса. Как отмечает издание, несмотря на то что доказательства того, что вирус может передаваться бессимптомно, стали широко известны общественности только в марте 2020 года, правительству представляли указывающие на это данные ещё в конце января.

Советник при британском правительстве Патрик Валланс также указал на то, что в начале пандемии к потере контроля над распространением COVID-19 привели отсутствие возможностей по тестированию на коронавирус и нехватка информации о вирусе и скорости его распространения.

Однако Джонсон так и не признал, что сожалеет о решении не вводить карантин в стране до 23 марта и не спешить с объявлением второго национального локдауна. Премьер отметил, что на всех этапах пандемии правительство принимало решения «с учётом интересов британского народа» и «в стремлении защитить общественность и предотвратить смерти и страдания».

Кроме того, глава государства в очередной раз отказался назвать конкретную дату для начала расследования деятельности правительства по борьбе с распространением коронавируса. Джонсон подчеркнул, что в нужное время Лондон рассмотрит этот вопрос, «извлечёт уроки и убедится, что выучил их на случай будущих пандемий», а также пообещал установить мемориал в память о жертвах пандемии.

Как напоминает издание, коронавирус унёс жизни более 126 тыс. британцев, что главный санитарный врач Англии и советник британского правительства по медицине Крис Уитти назвал «плохим исходом».

В ходе пресс-конференции Джонсон и Уитти предупредили жителей Великобритании о риске третьей волны COVID-19, учитывая рост заболеваемости в странах Европы. По словам главного санитарного врача, несмотря на программу вакцинации от коронавируса, в Великобритании «определённо будет ещё один всплеск» случаев заболевания.

Как пишет The Guardian, после выступления Джонсона британская оппозиция вновь призвала к проведению расследования деятельности правительства по борьбе с пандемией. Ошибками премьера там назвали неспособность обеспечить достаточную финансовую поддержку людей для их изоляции, отсутствие защиты постояльцев и сотрудников домов престарелых и небрежное отслеживание контактов заболевших COVID-19. Кроме того, в оппозиции указали на годы недостаточного финансирования Национальной системы здравоохранения Великобритании.