Guardian: «оптимистичный» Джонсон рассчитывает вывести Англию из карантина в июне
Борис Джонсон рассчитывает, что все ограничения на нормальную жизнь в Англии прекратятся в начале лета. При этом он подчеркнул, что британское правительство продолжит оказывать экономическую поддержку предприятиям, пока они не смогут работать в обычном режиме, пишет The Guardian.
Отвечая на вопрос о безработице, премьер-министр сказал, что правительство «продолжит заботиться обо всех» во время пандемии. При этом он предположил, что коронавирусный кризис лишь «ускорил» изменения, которые естественным образом происходили в экономике Соединённого Королевства.
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