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Guardian: «оптимистичный» Джонсон рассчитывает вывести Англию из карантина в июне

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На встрече с журналистами Борис Джонсон выразил надежду, что ему удастся снять все связанные с эпидемией коронавируса ограничения в Англии 21 июня. При этом глава британского правительства подчеркнул, что отмена карантина во многом будет зависеть от осмотрительности самих граждан, сообщает The Guardian.
Guardian: «оптимистичный» Джонсон рассчитывает вывести Англию из карантина в июне
Reuters

Борис Джонсон рассчитывает, что все ограничения на нормальную жизнь в Англии прекратятся в начале лета. При этом он подчеркнул, что британское правительство продолжит оказывать экономическую поддержку предприятиям, пока они не смогут работать в обычном режиме, пишет The Guardian.

Отвечая на вопрос о безработице, премьер-министр сказал, что правительство «продолжит заботиться обо всех» во время пандемии. При этом он предположил, что коронавирусный кризис лишь «ускорил» изменения, которые естественным образом происходили в экономике Соединённого Королевства. 

По словам Джонсона, при отмене карантина он будет ориентироваться «на данные, а не на даты». Вместе с тем он  выразил надежду, что все ограничения будет сняты к окончательному сроку, указанному в его плане действий.
 
«Я надеюсь, но очевидно, что ничего нельзя гарантировать. Всё зависит от того, будем ли мы оставаться осмотрительными и продолжать следовать указаниям на каждом этапе», — рассказал он репортёрам.
 
«По правде говоря, благодаря огромным возможностям распространения (вакцины. — ИноТВ), благодаря науке, которая дала нам такой способ создать щит вокруг нашего населения, мы действительно можем смотреть на эту дату 21 июня с некоторым оптимизмом. Я очень оптимистично настроен на то, что у нас всё получится к этому времени», — добавил Джонсон.
 
Он также объявил, что правительство рассмотрит возможность использования вакцинных паспортов для доступа в закрытые в настоящий момент заведения, включая пабы и театры. По словам Джонсона, представитель кабмина Майкл Гоув возглавит исследование, которое соберёт «лучшие научные, моральные, философские, этические мнения по этому вопросу и выработает дальнейшие шаги».
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Guardian Великобритания Европа
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