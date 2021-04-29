CNN: Евросоюз переходит с AstraZeneca на Pfizer и закажет рекордные 1,8 млрд доз вакцины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС заключит с Pfizer договор на поставку 1,8 млрд доз — на данный момент это крупнейший в мире единовременный заказ вакцин против COVID-19, пишет CNN. В то же время Евросоюз подал в суд на компанию AstraZeneca, которая срывала сроки поставок и затормозила компанию по вакцинации почти во всех европейских странах.

Евросоюз приобретёт рекордные 1,8 млрд доз вакцины Pfizer, в то время как в среду в Брюсселе начался судебный процесс против производителей другой популярной вакцины AstraZeneca, сообщает CNN. Отмечается, что о закупке дополнительных 900 млн доз было объявлено на фоне возросшего давления в адрес развитых стран: их призывают не покупать больше, чем нужно их жителям, чтобы другие страны мира также смогли получить вакцины.

Как рассказывает издание, соглашение с Pfizer, которое ещё не подписано официально, станет крупнейшем в мире единовременной закупкой вакцины от COVID-19 на данный момент. О предстоящем договоре объявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения бельгийского завода, который занимается производством этой вакцины.

В среду газета The New York Times опубликовала отчёт о переговорах, взяв за основу интервью с фон дер Ляйен, генеральным директором Pfizer Альбертом Бурла и другими экспертами и чиновниками. В статье говорится о том, что договор стал результатом «личной дипломатии» между главой компании и лидерами ЕС: на протяжении нескольких месяцев они постоянно обменивались сообщениями и звонками, пока не стало понятно, что Pfizer может поставить Европе гораздо больше доз, чем было решено до этого. Как объяснил Бурла изданию, такие обсуждения не были единичными: ему поступали запросы от многих лидеров со всего мира, «от президентов или премьер-министров, королей и генеральных секретарей организаций».

Глава Еврокомиссии в свою очередь поделилась, с какими сложностями ей пришлось иметь дело в качестве лидера ЕС, когда стало ясно, что AstraZeneca не справляется с задачей. По словам фон дер Ляйен, она была готова к тому, что в начале объёмы поставок будут расти медленно, поэтому Европу ожидает тяжёлое время. Однако она не ожидала, что будет настолько тяжело: никто не предполагал, что производитель сократил поставки на 75%. «Это стало серьёзным шагом назад», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Однако, пишет CNN, объявление о сделке с Pfizer, похоже, вернуло уверенность главе Еврокомиссии, и она попыталась восстановить имидж ЕС как мирового лидера в глобальном здравоохранении. «[Контракт] обеспечит (Европу. — ИноТВ) дозами, необходимыми для второй прививки, чтобы повысить иммунитет против вируса, — подчеркнула фон дер Ляйен. — Он даст нам возможность провести вакцинацию … детей и подростков, а также укрепит европейское лидерство в технологиях mRNA».

В понедельник Еврокомиссия объявила о том, что подала в суд на AstraZeneca за предполагаемое нарушение контракта на поставки вакцин — как подчёркивает американский сайт, задержки в поставках затормозили кампанию по вакцинации почти на всей территории Европы. Изначально европейские лидеры заказали 300 млн доз, которые должны были получить до конца июня, однако затем британско-шведский производитель вакцин заявил, что к этому сроку поставит только треть обговорённого объёма. При этом компания не согласна с обвинениями в нарушении контракта: в январе её генеральный директор подчеркнул, что они делали всё возможное для соблюдения сроков поставок, которые не обладают юридической силой.

Действительно, в неотредактированной версии договора между Еврокомиссией и AstraZeneca, которую впервые обнародовала итальянская телекомпания RAI, содержится пункт, который защищает компанию от любых правовых действий в случае задержек в поставках. Тем не менее суд сможет оценить, действительно ли производитель вакцин приложил «все возможные усилия» для соблюдения сроков, как прописано в контракте.

Как сообщил CNN источник в суде, ЕС надеется, что компания AstraZeneca наверстает все недопоставленные в Европу дозы. Следующее слушание назначено на 26 мая — ожидается, что судья вынесет своё решение спустя три-шесть недель.