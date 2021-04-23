Frankfurter Allgemeine: ЕС планирует засудить AstraZeneca за задержки с поставками вакцины

Еврокомиссия собирается подать в суд на шведско-британский фармацевтический концерн AstraZeneca и призывает страны-члены ЕС поддержать иск, сообщает Frankfurter Allgemeine. Брюссель обвиняет компанию в том, что она поставила в европейские государства гораздо меньше вакцин, чем прописано в договоре. Впрочем, Берлин и Париж не спешат в суд: они опасаются, что это нанесёт вакцине дополнительный имиджевый урон.

Еврокомиссия собирается подать в суд на шведско-британский фармацевтический концерн AstraZeneca за нарушение договорных обязательств по поставке своей вакцины от коронавируса в страны-члены ЕС, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Брюссель призвал европейские государства поддержать иск. Некоторые из них это уже сделали, но Германия и Франция пока ещё колеблются, требуя дать им взглянуть на документ.

Причина решения Еврокомиссии заключается в том, что AstraZeneca поставила в ЕС гораздо меньше вакцин, чем оговорено в договоре заказа от августа 2020 года. Там говорится, что фармацевтический концерн обязуется приложить «все возможные усилия» для того, чтобы в первом квартале года поставить 120 млн доз средства, а во втором — 180 млн. В действительности же Евросоюз в первой четверти 2021 получил 30 млн, а во второй — 70 млн.

В компании задержку объясняют производственными трудностями, но в Брюсселе раздосадованы тем, что свои обязательства перед Великобританией она выполнила. В ходе судебного разбирательства планируется выяснить может ли формулировка «все возможные усилия» послужить оправданием для задержки, и действительно ли британцы смогли выторговать себе более выгодные условия. Некоторые юристы полагают, что в отличие от Брюсселя Лондон добился большего успеха в переговорах с AstraZeneca.

Впрочем, цель разбирательства не в том, чтобы принудить компанию в кратчайшие сроки компенсировать дефицит поставок, ведь это физически невозможно. Иск в большей степени необходим для соблюдения сроков в рамках более продолжительного правового спора с фармацевтическим концерном, поясняет издание.

В Берлине и Париже скептически относятся к этой инициативе в том числе из-за опасений, что вакцине AstraZeneca будет нанесён дополнительный имиджевый урон. Недавно выяснилось, что в редких случаях это средство может вызывать тромбоз вен головного мозга. Европейское агентство лекарственных средств продолжает рекомендовать его к использованию, но в некоторых странах-членах ЕС уже ввели определённые возрастные ограничения.