Le Figaro: соратники Марин Ле Пен обвинили ЕС в смерти полумиллиона европейцев

Депутаты Национального объединения устроили разгром европейской вакцинной стратегии Евросоюза в 30-страничном документе, раскритиковав некомпетентность и медлительность Еврокомиссии, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, ультраправые таким образом пытаются повысить доверие к своему лидеру Марин Ле Пен за год до президентских выборов, а также дискредитировать Эммануэля Макрона, который в качестве главы государства станет в следующем году председателем ЕС.

На этой неделе 23 евродепутата от партии «Национальное объединение» выпустили 30-страничный документ с критикой вакцинной стратегии Брюсселя, пишет Le Figaro. Соратники Марин Ле Пен перечислили то, что они назвали недоработками и результатом «неолиберального догматизма» ЕС в заказе и распределении вакцин против коронавируса среди его членов.

«Вероятно, никогда ещё с момента своего основания Евросоюз не демонстрировал настолько явно свою некомпетентность, — обличает Европарламент во вступлении глава делегации Нацобъединения Жером Ривьер. — Из полумиллиона погибших во время пандемии европейцев, среди которых насчитывается 100 тысяч французов, сколько человек с начала года умерло из-за неспособности ЕС производить на своей территории или просто предоставить в достаточном количестве эти вакцины?»

Как рассказывает издание, публикованный евродепутатами текст представляет собой обвинительную речь, которая подкрепляется десятками примеров. В ней авторы хотят доказать, что накопленное европейскими странами (во главе с Францией) отставание в вакцинации по сравнению с Китаем, США или Великобританией в значительной степени связано с тем, что её проведение доверили одной Еврокомиссии. Жером Ривьер утверждает, что это не входит в её компетенцию, и страны-члены поспешили «из догматизма» предоставить ей эти полномочия, однако лишь продемонстрировали, что «эта система не работает». В «чёрной книге» ультраправых сравнивается история заказов на поставки вакцин различных лабораторий из Евросоюза и Великобритании, которая теперь не является его частью. По мнению Национального объединения, именно то, что Соединённое Королевство «освободилось от техноструктуры (совокупности управленцев. — ИноТВ) ЕС», позволило ему заключить договоры «раньше на 106 дней с AstraZeneca, на 114 – с BioNTech-Pfizer и 176 — с Valvena».

Евродепутаты от партии Марин Ле Пен также напомнили о «провале» с ремдесивиром — лекарством от коронавируса, которое стоило европейским налогоплательщикам около €1 млрд. В октябре прошлого года Еврокомиссия заказала у американской лаборатории Gilead 500 тыс. доз этого препарата стоимость €1970 за единицу товара. При этом ВОЗ в то время уже опубликовала доклад, согласно которому лечение с помощью ремдесивира признавалось неэффективным. Делегация Нацобъединения признаёт, что представители ВОЗ и лаборатории Gilead должны были известить ЕС о неудовлетворительных результатах испытаний, однако авторы доклада обвиняют и Еврокомиссию, которая не ознакомилась с выводами исследований.

Французская газета напоминает, что девять месяцев назад ультраправые уже «смешивали с грязью» Евросоюз за то, как он справляется с кризисом в здравоохранении. Однако теперь под их обстрел попала не председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а новый еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Брётон, который с февраля руководит рабочей группой по производству вакцин. «Как до, так и после своего назначения Тьерри Брётон виновен в потоке фейковых новостей», — говорится в обвинительном документе. Его авторы припоминают ему заявления, в которых он хвастался «успехом» европейской стратегии, а также уверял, что у Евросоюза «уже достаточно вакцин».

В заключение Le Figaro подчёркивает, что в преддверии президентских выборов во Франции этот документ с критикой Евросоюза задуман как способ повысить доверие населения к Марин Ле Пен, а также предоставить ей аргументы против Эммануэля Макрона, который в качестве лидера Франции станет председателем ЕС. «Мы подчёркиваем, что существует две противоборствующих точки зрения, — отмечает Жером Ривьер. — Европейская, которой следует Макрон и которая провалилась. И «Европы наций», прагматическая, которую представляет Марин Ле Пен».