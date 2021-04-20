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CNBC: «это моральное испытание» — Грета Тунберг призвала мир покончить с вакцинным неравенством

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала мировых лидеров обеспечить доступ к вакцинам от коронавируса для как можно большего количества стран. Чтобы подкрепить свои слова действием, она решила пожертвовать из своего фонда €100 тыс. на инициативу ВОЗ COVAX, призванную решить эту проблему, передаёт CNBC.
CNBC: «это моральное испытание» — Грета Тунберг призвала мир покончить с вакцинным неравенством
Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала мировых лидеров сделать больше для решения проблемы неравенства в распространении вакцины от COVID-19. Она назвала «трагедией» растущий разрыв в количестве прививок, сделанных в странах с высоким уровнем и с низким уровнем доходов, сообщает CNBC.

В настоящий момент в странах с высоким уровнем доходов вакцину получил каждый четвёртый житель, в странах с низким уровнем доходов — каждый пятисотый. Эта тенденция сохраняется, несмотря на неоднократные предупреждения медицинских экспертов о том, что задержка в справедливом распределении лекарства от коронавируса может способствовать появлению новых штаммов и продлить пандемию, отмечает телеканал.
 
Через свой фонд Тунберг собирается пожертвовать ВОЗ €100 тыс. для поддержки COVAX. Цель этой глобальной инициативы — обеспечить равный доступ к вакцинам от COVID-19 во всём мире, поясняет CNBC.
 
«Международное сообщество должно сделать больше для преодоления трагедии, каковой является вакцинное неравенство. В нашем распоряжении есть средства для исправления огромного дисбаланса, который существует сегодня во всемирной борьбе с COVID-19», — заявила Тунберг на виртуальном брифинге ВОЗ.
 
«Как и в случае с климатическим кризисом, мы должны в первую очередь помочь наиболее уязвимым. Вот почему я поддерживаю ВОЗ, GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации. — ИноТВ) и всех, кто участвует в инициативе COVAX, которая, на мой взгляд, предлагает лучший способ обеспечить настоящее вакцинное равенство и выход из пандемии», — подчеркнула она.
 
«Совершенно неэтично, что страны с высоким уровнем доходов сейчас вакцинируют молодых и здоровых людей, если это происходит за счёт людей из групп риска и на передовой (борьбы с коронавирусом. — ИноТВ) в странах с низким и средним уровнем доходов», — отметила Тунберг. «Это моральное испытание. Мы сегодня говорим о необходимости продемонстрировать солидарность, и тем не менее именно вакцинный национализм главенствует при распределении вакцин», — добавила она.
 
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус поблагодарил Тунберг за её пропагандистскую работу в поддержку вакцинной справедливости и за пожертвование в пользу COVAX. Он сказал, что 18-летняя Тунберг стала самым молодым спонсором этой инициативы.
 
«Грета Тунберг вдохновила миллионы людей во всём мире на принятие мер по борьбе с климатическим кризисом, и её решительная поддержка вакцинной справедливости для борьбы с пандемией COVID-19 ещё раз демонстрирует её стремление сделать наш мир более здоровым, безопасным и справедливым местом для всего человечества», — сказал Тедрос. Он призвал мировое сообщество последовать примеру юной экоактивистки и сделать всё возможное в поддержку COVAX, чтобы защитить наиболее уязвимое население мира от коронавируса.
 
Ожидалось, что к концу марта COVAX обеспечит доставку почти 100 млн вакцин. Но пока в рамках инициативы удалось распространить лишь около 38 млн доз, обращает внимание CNBC.
 
Однако в ВОЗ выразили надежду, что инициативе удастся наверстать упущенное в ближайшие месяцы, и осудили «шокирующий дисбаланс» в распределении вакцин между странами с высоким и низким уровнем доходов. Агентство здравоохранения также раскритиковало правительства, которые пытались заключить собственные сделки по закупке вакцин по политическим или коммерческим причинам.
 
С точки зрения одной страны, закупка широкого спектра средств от COVID-19 имеет смысл, но такая практика привела к глобальному неравенству при их распределении. Так, по данным Университета Дьюка, Канада закупила достаточно вакцин от коронавируса, чтобы полностью привить всё население пять раз, заключает CNBC.
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CNBC США Северная Америка
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