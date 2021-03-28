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Sky News: «проект тщеславия» — британский университет раскритиковали за памятник Грете Тунберг

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Университет Винчестера подвергся критике со стороны студентов и профсоюзных активистов за намерение открыть бронзовую статую, посвящённую экоактивистке Грете Тунберг, сообщает Sky News. Несмотря на то что последние несколько лет в ВУЗе применялись меры жёсткой экономии, в том числе сокращение штата, на этот проект руководство университета выделило 24 тыс. фунтов.
Sky News: «проект тщеславия» — британский университет раскритиковали за памятник Грете Тунберг
Reuters
Университет Винчестера собирается открыть статую экоактивистки Греты Тунберг стоимостью 24 тыс. фунтов, сообщает Sky News.

Между тем руководители Студенческого союза и Профсоюза университетов и колледжей (UCU) Великобритании раскритиковали решение об открытии этого памятника на фоне сокращения штата и урезания библиотечных услуг.

Так, в беседе со Sky News глава Студенческого союза Меган Болл заявила: «Статуя была заказана ещё в 2019 году, однако с тех пор были урезаны библиотечные фонды, реализованы две схемы по сокращению штата, кроме того существует кризис, связанный с состоянием психического здоровья студентов».

Она добавила, что её организация уже рекомендовала Университету Винчестера пересмотреть время открытия этой статуи и призвала затормозить этот процесс.

«Студенты злятся: они расстроены, — отметила Болл. — Они не могут отменить заказ. Деньги уже потрачены. Но у студентов должна быть возможность посмотреть, на что расходуются их деньги».

Между тем, отделение Профсоюза университетов и колледжей в Винчестере заявило, что статуя является «проектом тщеславия» проректора Джоя Картера, который в этом месяце уходит в отставку после 15 лет работы.

В организации отметили, что открытие статуи происходит после нескольких лет жёсткой экономии в Университете Винчестера. За это время были и сокращения рабочих мест, и увеличение рабочей нагрузки и попытки расширить внештатную занятость.

В профсоюзе отметили, что эти деньги лучше было потратить на то, чтобы предотвратить сокращение штата и избежать прочего урезания расходов.

Бронзовая статуя Греты Тунберг была заказана как «источник вдохновения для всех студентов». Работы по её созданию были начаты ещё в 2019 году. Проект финансировался университетом, а её реализацию доверили скульптору Кристине Чарльзуорт, напоминает Sky News.
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Sky News Великобритания Европа
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