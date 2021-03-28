Sky News: «проект тщеславия» — британский университет раскритиковали за памятник Грете Тунберг

Университет Винчестера подвергся критике со стороны студентов и профсоюзных активистов за намерение открыть бронзовую статую, посвящённую экоактивистке Грете Тунберг, сообщает Sky News. Несмотря на то что последние несколько лет в ВУЗе применялись меры жёсткой экономии, в том числе сокращение штата, на этот проект руководство университета выделило 24 тыс. фунтов.

Университет Винчестера собирается открыть статую экоактивистки Греты Тунберг стоимостью 24 тыс. фунтов, сообщает Sky News.



Между тем руководители Студенческого союза и Профсоюза университетов и колледжей (UCU) Великобритании раскритиковали решение об открытии этого памятника на фоне сокращения штата и урезания библиотечных услуг.



Так, в беседе со Sky News глава Студенческого союза Меган Болл заявила: «Статуя была заказана ещё в 2019 году, однако с тех пор были урезаны библиотечные фонды, реализованы две схемы по сокращению штата, кроме того существует кризис, связанный с состоянием психического здоровья студентов».



Она добавила, что её организация уже рекомендовала Университету Винчестера пересмотреть время открытия этой статуи и призвала затормозить этот процесс.



«Студенты злятся: они расстроены, — отметила Болл. — Они не могут отменить заказ. Деньги уже потрачены. Но у студентов должна быть возможность посмотреть, на что расходуются их деньги».



Между тем, отделение Профсоюза университетов и колледжей в Винчестере заявило, что статуя является «проектом тщеславия» проректора Джоя Картера, который в этом месяце уходит в отставку после 15 лет работы.



В организации отметили, что открытие статуи происходит после нескольких лет жёсткой экономии в Университете Винчестера. За это время были и сокращения рабочих мест, и увеличение рабочей нагрузки и попытки расширить внештатную занятость.



В профсоюзе отметили, что эти деньги лучше было потратить на то, чтобы предотвратить сокращение штата и избежать прочего урезания расходов.



Бронзовая статуя Греты Тунберг была заказана как «источник вдохновения для всех студентов». Работы по её созданию были начаты ещё в 2019 году. Проект финансировался университетом, а её реализацию доверили скульптору Кристине Чарльзуорт, напоминает Sky News.