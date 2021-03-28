Sky News: «проект тщеславия» — британский университет раскритиковали за памятник Грете Тунберг

18:34
Тактаров считает, что реванш Яна и Стерлинга может возглавить турнир UFC
Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров высказался о возможном реванше между россиянином Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
18:28
Самолёт из Москвы благополучно приземлился в Краснодаре
Самолёт из Москвы, который готовился к аварийной посадке в Краснодаре, благополучно приземлился, сообщает РИА Новости.
18:15
Мазепин вылетел с трассы на первом круге Гран-при Бахрейна
Российский пилот Haas Никита Мазепин вылетел с трассы на первом круге гонки на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.
18:13
РИА Новости: в Краснодаре ожидают аварийную посадку самолёта из Москвы
В Краснодаре ожидают аварийную посадку самолёта из Москвы из-за неисправности закрылков, на его борту находятся 149 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
18:09
Молодёжная сборная Дании по футболу победила Исландию на ЧЕ-2021
Молодёжная сборная Дании взяла верх над командой Исландии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2021 среди игроков до 21 года.
17:58
США предупредили Германию о продолжении давления на «Северный поток — 2»
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN заявил, что американская сторона поставила Германию в известность о своей позиции относительно строительства «Северного потока — 2». Вашингтон намерен продолжать наращивать санкции против проекта, добавил он.
17:58
Сборная Франции по футболу обыграла Казахстан в отборе ЧМ-2022
Сборная Франции на выезде одержала победу над командой Казахстана в матче второго тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
17:51
Российские десантники вернулись в Псков после учений в Белоруссии
Парашютно-десантная рота Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск России вернулась в Псков после учений в Белоруссии, сообщили в российском Минобороны.
17:51
Навка: российское женское одиночное фигурное катание непобедимо
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала триумф российских фигуристок на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
17:43
Онопко: молодёжной сборной России по силам обыграть Францию
Экс-тренер московского ЦСКА Виктор Онопко поделился ожиданиями от матча молодёжной сборной России с Францией на чемпионате Европы 2021 года.
17:37
Власти США завершают обзор «агрессивных» действий России
Власти США завершают обзор «агрессивных» действий России, за которые Москва столкнётся с последствиями, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в эфире CNN.
17:34
Музыканта Липницкого похоронят 30 марта
Бас-гитариста рок-группы «Звуки Му» Александра Липницкого, который утонул в Москве-реке, похоронят во вторник, 30 марта, в районе села Аксиньино Московской области.
17:29
Мейра считает, что реакция Роналду на незасчитанный гол неприемлема для капитана
Бывший игрок «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра подверг критике реакцию Криштиану Роналду на незасчитанный мяч после матча с Сербией в отборе на чемпионат мира 2022 года.
17:24
Число случаев коронавируса в Азербайджане превысило 256 тысяч
В Азербайджане число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 1831 и достигло 256 201.
17:14
Блинкен: США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы
Соединённые Штаты намерены выстраивать отношения с Китаем, которые обретают всё более конфронтационный характер, с позиции силы. Об этом в эфире телеканала CNN заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
17:13
«Авангард» разгромил «Металлург» и вышел в финал Восточной конференции КХЛ
Омский «Авангард» с крупным счётом обыграл магнитогорский «Металлург» в матче шестого тура серии полуфинала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
17:06
В Тольятти начата проверка из-за травмирования ребёнка в детсаду
Прокуратура Тольятти сообщила о начале проверки по факту получения трёхлетней девочкой травмы в детсаду, повлёкшей ампутацию части фаланги её пальца.
17:03
Навка призналась, что пребывает в восторге от выступления Синициной и Кацалапова
Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка высказалась о победе Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду на чемпионате мира в Стокгольме.
16:53
В США за сутки выявили более 62 тысяч случаев коронавируса
В США за сутки выявили более 62 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
16:52
Тактаров считает, что Волков готов стать чемпионом UFC
Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров высказался о перспективах россиянина Александра Волкова в борьбе за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе.
16:45
Пашинян призвал подумать об усилении армяно-российской группировки
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал подумать об усилении армяно-российской группировки для противостояния современным угрозам безопасности.
16:40
Хохлов объяснил, почему молодёжный чемпионат Европы по футболу важен для Захаряна
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов объяснил, почему молодёжный чемпионат Европы по футболу важен для 17-летнего полузащитника Арсена Захаряна.
16:32
Число пострадавших при взрыве у собора в Индонезии возросло до 20
Число пострадавших при взрыве у входа в католический собор в индонезийском городе Макассар возросло до 20, двое смертников погибли на месте, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.
16:23
Тихонов считает, что футболист «Спартака» Соболев сильно прибавил
Бывший футболист «Спартака» и экс-тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов высказался о нападающем московской команды Александре Соболеве.
16:22
Россия готова помочь Египту в ситуации с блокировкой Суэцкого канала
Российский посол в Каире Георгий Борисенко заявил, что Россия готова оказать содействие Египту по ситуации с заблокировавшим Суэцкий канал контейнеровозом Ever Given.
16:11
Володин назвал победы России причинами санкций со стороны Запада
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что победы Российской Федерации в разных областях становятся причинами санкций, целью которых является сдерживание развития страны.
16:11
Смольников из-за травмы не полетит со сборной России в Словакию
Защитник «Краснодара» и сборной России по футболу Игорь Смольников не полетит с национальной командой в Трнаву на матч третьего тура отбора чемпионата мира 2022 года со Словакией.
16:03
Синоптик прогнозирует «коралловый» апрель в Москве
В Москве в этом году ожидается «коралловый» апрель с температурой на 1—2 °С выше нормы, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
16:02
Умер заслуженный тренер СССР по плаванию Зенов
Заслуженный тренер СССР по плаванию Борис Зенов скончался в возрасте 82 лет.
15:58
На сайте «Роскосмоса» появился раздел про полёт Гагарина в космос
На сайте «Роскосмоса» появился раздел, посвящённый биографии и полёту в космос Юрия Гагарина.
15:48
Гуаньюй выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Бахрейне, Шварцман — седьмой
Китайский пилот команды Virtuosi Чжоу Гуаньюй одержал победу во второй гонке «Формулы-2» в Бахрейне.
15:44
FT: Китай увеличил объёмы перевозок по железным дорогам через Россию
Китай увеличивает объёмы железнодорожных поставок в Европу через Россию и другие страны Азии в связи с нехваткой контейнеров и увеличением сроков и цен поставок по морю, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
15:41
На свалке в Волгограде найдены тела двух недоношенных новорождённых
В Волгограде начата проверка по факту обнаружения в мешке на свалке тел двух недоношенных новорождённых, сообщили в региональном главке Следственного комитета.
15:38
Щербакова объяснила, почему исполняла только четверной флип на ЧМ
Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, почему в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме исполняла только четверной флип.
15:33
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 318 тысяч
В Белоруссии за сутки выявили 1050 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 318 681.
15:21
Щербакова примет участие в командном ЧМ по фигурному катанию в Японии
Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что выступит на командном чемпионате мира в японской Осаке.
15:17
Пашинян подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных выборов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов.
15:14
В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка
Суд в Московской области арестовал ранее неоднократно судимого 26-летнего жителя Солнечногорска, обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка, сообщили в региональном главке Следственного комитета.
15:04
Клишина заняла второе место в прыжках в длину на турнире во Флориде
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина завоевала серебряную медаль на турнире по лёгкой атлетике во Флориде.
14:58
Путин рассказал о пользе контрастного душа
Российский президент Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавируса не занимался спортом три дня, однако продолжил укреплять здоровье контрастными ваннами.
14:55
Орлов назвал позором для молодых футболистов игру Жиркова за сборную России
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игроках сборной России по футболу после матча квалификации чемпионата мира 2022 года со Словенией.
14:50
Губерниев уверен, что Россия может победить Францию на молодёжном чемпионате Европы
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча группового турнира молодёжного чемпионата Европы по футболу Россия — Франция.
14:48
В ЕК ожидают введения сертификатов вакцинации от COVID-19 к 15 июня
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.
14:42
Чен попросил Трусову научить его исполнять четверной лутц
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала видео, на котором она вместе с американцем Нэйтаном Ченом выполняет лутц в четыре оборота.
14:41
Евсеев: Дзюба снова доказал, что он лидер сборной России
Бывший тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал победу национальной команды над Словенией.
14:33
Пирог о поражении Поветкина от Уайта: чуда не произошло
Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Дмитрий Пирог отреагировал на поражение соотечественника Александра Поветкина от британца Диллиана Уайта.
14:32
Путин ответил на вопрос о снятии ограничений в России
Президент России Владимир Путин считает, что популяционный иммунитет к коронавирусу в стране может сформироваться к концу лета.
14:30
Умер экс-президент Мадагаскара Дидье Рацирака
Бывший президент Мадагаскара Дидье Рацирака скончался в возрасте 84 лет, сообщил действующий лидер страны Андри Радзуэлина.
14:27
Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России
Александр Большунов поделился эмоциями от победы в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.
14:22
Самедов уверен, что матч с Францией будет тяжёлым для молодёжной сборной России
Бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча между молодёжными сборными России и Франции на чемпионате Европы по футболу 2021 года.