Guardian: о важности экологии Грета Тунберг теперь будет напоминать шведам с почтовых марок
Изображение экологической активистки Греты Тунберг появилось на новой шведской почтовой марке в знак признания её усилий по «сохранению уникальной природы Швеции для будущих поколений», сообщает The Guardian.
Тунберг, которой 3 января исполнилось 18 лет, изображена стоящей на вершине скалы в жёлтом плаще, вокруг неё летают стрижи. Изображение стало частью серии под названием «ценная природа» художника и иллюстратора Хеннинга Тролльбека. Как сообщила национальная почтовая служба PostNord, на марках серии изображены цели, недавно поставленные шведским правительством в области защиты окружающей среды.
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