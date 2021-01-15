Guardian: о важности экологии Грета Тунберг теперь будет напоминать шведам с почтовых марок

В Швеции вышла новая серия почтовых марок, на одной из которых изображена экоактивистка Грета Тунберг, сообщает The Guardian. Как передаёт издание, темой серии стала охрана шведской природы. По словам газеты, Грета была выбрана в качестве героини серии за её заслуги в деле сохранения уникальной природы Швеции для будущих поколений.

Изображение экологической активистки Греты Тунберг появилось на новой шведской почтовой марке в знак признания её усилий по «сохранению уникальной природы Швеции для будущих поколений», сообщает The Guardian.

Тунберг, которой 3 января исполнилось 18 лет, изображена стоящей на вершине скалы в жёлтом плаще, вокруг неё летают стрижи. Изображение стало частью серии под названием «ценная природа» художника и иллюстратора Хеннинга Тролльбека. Как сообщила национальная почтовая служба PostNord, на марках серии изображены цели, недавно поставленные шведским правительством в области защиты окружающей среды.

На других марках в наборе, предназначенных для рассылки внутри страны, изображены горы и их растительность, лес, сельскохозяйственный пейзаж и уникальное c точки зрения разнообразия видов болото. На марках этого года, предназначенных для отправки корреспонденции по Европе, изображена исчезающая зелёная жаба. «Мы рады, что Грета, наряду с несколькими изображениями важных природных объектов, будет запечатлена на наших марках», — заявила Кристина Олофсдоттер из PostNord.

Предыдущие серии марок в Швеции выходили с изображением детской писательницы Астрид Линдгрен, футболиста Златана Ибрагимовича и покойного диджея и продюсера Авичи.

Как напоминает издание, в недавнем интервью по случаю её дня рождения, Тунберг, чья одиночная школьная забастовка в 2018 году положила начало глобальному молодёжному движению, рассказала The Sunday Times, что перестала летать на самолётах и «заниматься потреблением», но не осуждает людей, выбравших менее экологичный подход, чем её собственный.