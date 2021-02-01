Independent: Навальный, Тунберг и МКС номинированы на Нобелевскую премию мира

Российский блогер Алексей Навальный, ВОЗ и экологическая активистка Грета Тунберг стали кандидатами на Нобелевскую премию мира, сообщает The Independent. Таким образом, они пополнили список претендентов, в который среди прочих ранее вошли бывший президент США Дональд Трамп, НАТО, Агентство ООН по делам беженцев и даже Международная космическая станция.

Норвежские законодатели, неоднократно угадывавшие будущих победителей, поддержали номинацию российского блогера Алексея Навального, Всемирную организацию здравоохранения и активистку кампании в защиту климата Грету Тунберг на Нобелевской премии мира 2021 года, сообщает The Independent со ссылкой на исследование Reuters.

Навального, Тунберг и ВОЗ исследование называет вероятными лидерами среди соискателей на престижную премию. Так, норвежские законодатели каждый год начиная с 2014 года номинировали будущего лауреата премии, исключением стал лишь 2019 год.

Как отмечает издание, заявки на выдвижение кандидатов принимались до 31 января. Право номинировать кандидатов на премию имеют парламентарии разных стран, предыдущие обладатели премии, ректоры и профессора университетов и представители отдельных международных организаций.

По правилам, норвежский Нобелевский комитет не разглашает имена номинантов в течение 50 лет, однако нередко те, кто выдвигает претендента, сами раскрывают информацию.

Среди других претендентов норвежские депутаты назвали бывшего президента США Дональда Трампа. Депутат стортинга Норвегии Кристиан Тибринг-Гедде, представляющий популистскую Партию прогресса, выдвинул кандидатуру Трампа ещё в сентябре. По его словам, кандидатура Трампа должна быть рассмотрена в знак признания его усилий по достижению мирного соглашения между Израилем и странами Ближнего Востока.

Номинировали также Комитет защиты журналистов, базирующийся в США, онлайн-платформу Hong Kong Free Press, организацию «Репортёры без границ» и бывшую журналистку французского издания Charlie Hebdo Зинеб эль-Разуи.

Другими кандидатами, предложенными норвежскими политиками, также стали белорусские активисты Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало за их борьбу за справедливые выборы. Также лауреатами могут стать правозащитная организация Хельсинкский комитет Венгрии, ассоциация польских судей Iustitia.

Депутат норвежского парламента Петтер Эйде также выдвинул на соискание Нобелевской премии мира движение Black Lives Matter за достижения в вопросе «повышения глобальной осведомлённости и осознания расовой несправедливости».

Также в число вероятных претендентов на победу вошли НАТО, Агентство ООН по делам беженцев, Международная космическая станция и Всемирная организация скаутского движения, сообщает The Independent.