Insider: американские заключённые пострадали от передозировки вакциной Pfizer

02:35
В Канаде три человека погибли при крушении вертолёта
В результате крушения вертолёта на территории Нунавут в составе Канады погибли три человека. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на местные власти.
02:18
В Госдепе сообщили о позиции Вашингтона по Минским соглашениям
Соединённые Штаты считают Минские соглашения основой урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом сообщили в американском Госдепе.
01:59
В Бразилии за сутки выявили более 28 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бразилии возросло на 28 636, достигнув 14 369 423.
01:41
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Тихого океана
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Тихого океана. Об этом сообщает Геологическая служба США.
01:24
В Пентагоне рассказали о развитии военных отношений США и Турции
Соединённые Штаты не ожидают изменений в военных отношениях с Турцией после заявления американского лидера Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
01:06
Число случаев коронавируса во Франции превысило 5,5 млн
Во Франции за сутки выявили 5952 случая коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 5 503 996.
00:49
Минобороны рассказало детали тренировки парада Победы на Красной площади
В Минобороны России рассказали детали тренировки экипажей боевых машин, которые примут участие в параде Победы на Красной площади.
00:31
Миннауки Бразилии признало безопасной вакцину «Спутник V»
Комиссия Министерства науки, техники и безопасности Бразилии признала безопасной российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и одобрила её коммерческое производство на территории страны.
00:26
Полицейский предложил звезде НБА Джеймсу встретиться один на один
Офицер полиции США Деон Джозеф написал открытое письмо звёздному форварду клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.
00:14
В Госдепе подтвердили участие делегации США в переговорах по СВПД
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил, что американская делегация примет участие в третьем раунде переговоров по СВПД в Вене.
00:10
Грищук оценил шансы Непомнящего победить чемпиона мира Карлсена
Российский шахматист Александр Грищук высказал мнение о шансах своего соотечественника Яна Непомнящего на победу в матче за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.
23:57
Чешский премьер заявил о единственной версии взрывов во Врбетице
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал единственной версией взрывов во Врбетице в 2014 году «нападение российских агентов».
23:54
«Лестер» победил «Кристал Пэлас» и увеличил отрыв от «Челси» в АПЛ
«Лестер Сити» одержал победу над лондонским «Кристал Пэлас» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
23:44
В Москве уволили главврача больницы после инцидента с пациенткой
В Москве уволили главврача больницы им. Иноземцева после появления сообщений об избиении медсёстрами пожилой пациентки.
23:40
«Лацио» разгромил «Милан» в Серии А
Римский «Лацио» одержал разгромную победу над «Миланом» в матче 33-го тура итальянской Серии А.
23:31
СМИ: «Краснодар» может купить мексиканского форварда Масиаса
Российский футбольный клуб «Краснодар» сделал официальное предложение о приобретении мексиканского нападающего «Гвадалахары» Хосе Масиаса.
23:30
Глава делегации России в Вене оценил ситуацию с ДОН
Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в ситуации с Договором по открытому небу (ДОН) «пока всё идёт к развалу».
23:13
Террористы совершили 34 обстрела в зоне деэскалации в Идлибе
В Сирии боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 34 обстрела в идлибской зоне деэскалации.
23:06
Никитин — о поражении от «Авангарда»: ЦСКА недостаточно сделал, чтобы забить
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от омского «Авангарда» в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубка Гагарина.
22:59
Хартли: «Авангард» всегда играет ради своих болельщиков в Омске
Главный тренер омского «Авангарда» прокомментировал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубка Гагарина.
22:59
Турецкая партия призвала признать Крым российским
В Анкаре представители партии Vatan («Родина») в ходе митинга перед американским посольством предложили признать Крым российским в ответ на признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.
22:52
США намерены передать другим странам 60 млн доз вакцины AstraZeneca
США передадут другим странам 60 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca, сообщил советник Белого дома по вопросам борьбы с COVID-19 Энди Славитт.
22:40
Шойгу прибыл в Таджикистан на заседание Совета министров обороны ОДКБ
Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Душанбе для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает российское ведомство.
22:38
ПСЖ объявил о продлении контракта с Навасом
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о подписании нового контракта с коста-риканским голкипером Кейлором Навасом.
22:32
Эксперт оценил меры безопасности, принятые после аварии на ЧАЭС
Первый заместитель директора по производству и эксплуатации атомных электростанций концерна «Росэнергоатом» Олег Черников оценил меры безопасности, принятые после аварии на Чернобыльской АЭС.
22:30
Российские работодатели рассказали об отношении к диплому о высшем образовании
Около 75% российских компаний считают наличие диплома о высшем образовании обязательным требованием к соискателям, следует из данных опроса, проведённого Институтом технологий управления РТУ МИРЭА.
22:28
СМИ: «Ювентус» согласовал переход Кварацхелии из «Рубина»
Туринский «Ювентус» согласовал трансфер полузащитника казанского «Рубина» и сборной Грузии по футболу Хвичи Кварацхелии.
22:28
Глава МИД ФРГ высказался о возможном саммите Байдена и Путина
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что проведение саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стало бы позитивным событием для всего мира.
22:21
Эксперт оценил фильмы и сериалы об аварии на Чернобыльской АЭС
Директор департамента коммуникаций концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов оценил фильмы и сериалы об аварии на Чернобыльской АЭС.
22:17
Объявлена программа празднования Дня Победы в Казани
Начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов рассказал о программе празднования Дня Победы.
22:16
В США задержали проникшего на территорию Капитолия мужчину
Полиция Капитолия, охраняющая территорию комплекса конгресса США, сообщила о задержании мужчины, проникшего на охраняемую территорию.
22:13
Маас заявил о нахождении нормандского формата в критической точке
Нормандский формат урегулирования конфликта в Донбассе находится в критической точке, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
22:09
«Наполи» победил «Торино» и обошёл «Ювентус» в Серии А
Неаполитанский «Наполи» одержал победу над туринским «Торино» в матче 33-го тура итальянской Серии А.
21:59
В Минобороны создадут управление по развитию искусственного интеллекта
В Минобороны России будет создано управление по развитию искусственного интеллекта, сообщили в российском правительстве.
21:58
Непомнящий: была задача отобраться на матч с Карлсеном, теперь — выиграть его
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий после досрочной победы на турнире претендентов в Екатеринбурге поделился ожиданиями от матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.
21:57
Герман-младший рассказал о работе над фильмом «Воздух»
Режиссёр Алексей Герман — младший в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» поделился подробностями работы над фильмом «Воздух», рассказывающем о советских лётчицах в период Великой Отечественной войны.
21:49
«Авангард» обыграл ЦСКА и повёл в финальной серии Кубка Гагарина
Омский «Авангард» одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубка Гагарина.
21:49
Матыцин поздравил Непомнящего с победой на турнире претендентов
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал победу Яна Непомнящего на турнире претендентов в Екатеринбурге.
21:39
В Боливии заявили о планах начать производство «Спутника V» в стране
Боливия заинтересована в запуске производства на своей территории российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава боливийского Минздрава Джейсон Ауса.
21:31
Непомнящий: не могу выделить какую-то определённую партию как решающую
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал свою победу на турнире претендентов на шахматную корону в Екатеринбурге.
21:23
Псаки заявила об отсутствии деталей по срокам встречи Байдена и Путина
На данный момент нет согласованных сроков встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.
21:21
Глава Удмуртии отметил значимость шахматных проектов для детей
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов отметил значимость шахматных проектов в регионе, запущенных совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.
21:17
Герман-младший рассказал о желании получить «Оскар»
Режиссёр Алексей Герман — младший в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» ответил на вопрос, хотел ли бы он получить «Оскар».
21:15
Синоптик рассказала о погоде на Кубани в майские праздники
Начальник отдела гидрометеообеспечения краснодарского Гидрометцентра Светлана Попова рассказала о погоде на Кубани в майские праздники.
21:14
Продлён срок приёма заявок на конкурс «Лидеры России»
Срок приёма заявок на конкурс «Лидеры России» продлён до 17 мая в связи с появлением новых треков.
21:13
Зенитчики ЮВО в Абхазии провели тактические учения
Личный состав зенитных ракетных подразделений российской базы Южного военного округа в Абхазии принял участие в тактическом учении.
21:12
УЕФА проведёт расследование по делу о связи Ибрагимовича с букмекерами
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора на проведение расследования в отношении нападающего сборной Швеции и итальянского «Милана» Златана Ибрагимовича.
21:01
Режиссёр Герман-младший рассказал, каким был его отец
Режиссёр Алексей Герман — младший в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказал, каким был его отец — народный артист России Алексей Герман.
21:01
Дворкович прокомментировал победу Непомнящего на шахматном турнире претендентов
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал победу Яна Непомнящего на турнире претендентов в Екатеринбурге.
20:59
МО Чехии опровергло данные о заряженных минах на складах во Врбетице
На складах в чешской Врбетице не хранилось запрещённого международными соглашениями оружия, в частности противопехотных мин, заявили в Минобороны Чехии.