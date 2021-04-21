20 minutes: Путин задался целью к осени сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу в России

В ходе послания к Федеральному собранию Владимир Путин похвалил «выдержку» соотечественников в соблюдении мер по борьбе с коронавирусом и прорывную работу российских учёных, пишет 20 minutes. Президент подчеркнул, что сейчас особую роль играет вакцинация и её доступность, которые позволят уже к осени сформировать коллективный иммунитет.

Президент России Владимир Путин поставил задачу к осени сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщает 20 minutes.

«Центральное значение сейчас имеет вакцинация», — подчеркнул Путин в ходе своего послания к Федеральному собранию. По данным портала, президент отметил «прорыв» российских учёных, благодаря которым Россия на сегодня «обладает тремя надёжными вакцинами» от COVID-19, включая её ключевой препарат Sputnik V.

Также глава Кремля оценил «выдержку» россиян, соблюдавших «изматывающие меры предосторожности» в течение пандемии, и призвал соотечественников делать прививки. Как заявил Путин, сейчас России важно «держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил обеспокоенность относительно ухудшения эпидемиологической ситуации в российской столице, добавляет ресурс. Чтобы избежать повторного локдауна, который был введён в ряде стран Европы, политик поделился предложением создать «программу стимулирования вакцинации пожилых людей». В последнее время в Москве регистрировалось порядка 2 тыс. новых заражений в день, по России в апреле этот показатель составил между 8 и 9 тыс.

Как напоминает 20 minutes, для защиты экономики в ходе второй волны пандемии, пришедшей в Россию осенью 2020 года, ни в одном регионе страны локдаун не вводился. По информации Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, разработавшего Sputnik V, на сегодня все две необходимые прививки этой вакциной сделали уже 3,8 млн человек из общего населения в 146 млн.