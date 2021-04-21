France 24: «что-то новое» — в послании Федеральному собранию Путин сделал акцент на социальных проблемах, а не на усилении государства
Главный иностранный редактор Роб Парсонс внимательно следит за сегодняшним выступлением Владимира Путина. Роб, мы только что слышали, как президент говорил о COVID в России. Что он ещё успел сказать?
И тут кроется вопрос о том, как в России происходит распределение ресурсов, поскольку по сию пору огромное количество средств тратится на армию и оборону. Он, конечно, об этом не говорил, но напрашивается вот какой вопрос, не настал ли тот момент, когда Россия начинает менять баланс своих расходов не в пользу армии, а в пользу здравоохранения, социальной сферы, образования и других серьёзных вопросов, о которых он говорил, а также в пользу окружающей среды.
Роб, с этой историей связана ещё одна новость. На сегодняшний день были запланированы протесты в поддержку Алексея Навального, самого серьёзного критика Владимира Путина. Сказалось ли это как-то на том, о чём сегодня говорил президент?
РОБ ПАРСОНС: Никак. Он ни слова не упомянул об этом. Но он всегда об этом помнит, поскольку, несомненно, так и задумывалось, что время проведения этих демонстраций в России, если они состоятся, должно совпасть с выступлением Владимира Путина, чтобы лишить его дополнительных очков, которые он надеется получить от своей речи.
На данный момент нам известно о том, как реагирует государство: ключевые лица, связанные с Навальным, уже арестованы. Например, Любовь Соболь — одна из его ключевых сторонниц — была арестована в Москве, когда находилась в такси. Машину остановили несколько полицейских, её вывели из такси и арестовали.
Также пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также была арестована этим утром в Москве. Так что власти явно стараются изо всех сил, чтобы это событие не состоялось. Навальному и его сторонникам также не помогает и тот факт, что сегодня в России, или по крайней мере в Москве, погода ужасная.
Роб, благодарю вас. С нами на связи был журналист France 24 Роб Парсонс.
Дата выхода в эфир 21 апреля 2021 года.
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