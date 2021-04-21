France 24: «что-то новое» — в послании Федеральному собранию Путин сделал акцент на социальных проблемах, а не на усилении государства

Главный иностранный редактор France 24 Роб Парсонс, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, отметил, что российский лидер на протяжении часа говорил почти исключительно о социальных проблемах. По словам журналиста, это что-то новое для президента России, который в прошлом рассказывал в основном об усилении государства.

Главный иностранный редактор Роб Парсонс внимательно следит за сегодняшним выступлением Владимира Путина. Роб, мы только что слышали, как президент говорил о COVID в России. Что он ещё успел сказать?

РОБ ПАРСОНС, главный иностранный редактор France 24: Его заявление о COVID было очень интересным. Идите и прививайтесь — таким было одно из его главных сообщений. Любопытно, потому что России понадобилось много времени, чтобы обратить на это особое внимание. Они разработали три отдельные вакцины, в том числе «Спутник V», который наиболее известен на Западе. Но он внедряется очень медленно в самой России, несмотря на тот факт, что продают его за рубеж.



Очень сильный сигнал от Путина — это должно прекратиться. Необходимо как можно скорее ускорить вакцинацию. Дело в том, что Россия всё ещё испытывает трудности в борьбе с COVID-19 и, как предположил сам президент, ситуация сохранится как минимум до осени.

До сих пор это была очень интересная речь, и уже на протяжении часа он говорит почти исключительно о социальных проблемах. Это что-то новое для Владимира Путина. В прошлом мы в основном слышали от него об усилении государства.



Теперь он говорит об ужасной демографической проблеме, с которой столкнулась Россия. О том факте, что население сокращается по крайней мере в последние полтора года. И, несмотря на все усилия, которые предпринимаются на государственном уровне в течение порядка двух десятилетий, чтобы предотвратить демографический упадок, он отметил, что это большая проблема и что необходимо что-то делать.



Сейчас он говорит о мерах, которые будут приняты. Планируется потратить большое количество денег на улучшение здравоохранения, на помощь матерям-одиночкам, на инициативы по стимулированию женщин к рождению большего числа детей и тому подобное. Это всё будет стоить денег.



Россия знала об этих проблемах в прошлом. Одна из причин, почему COVID-19 оказался таким опустошающим в России, — качество здравоохранения. Несмотря на его широкую распространённость в целом, оно находится на довольно низком уровне. В этом выступлении он, похоже, наконец это признаёт.



И тут кроется вопрос о том, как в России происходит распределение ресурсов, поскольку по сию пору огромное количество средств тратится на армию и оборону. Он, конечно, об этом не говорил, но напрашивается вот какой вопрос, не настал ли тот момент, когда Россия начинает менять баланс своих расходов не в пользу армии, а в пользу здравоохранения, социальной сферы, образования и других серьёзных вопросов, о которых он говорил, а также в пользу окружающей среды.



Роб, с этой историей связана ещё одна новость. На сегодняшний день были запланированы протесты в поддержку Алексея Навального, самого серьёзного критика Владимира Путина. Сказалось ли это как-то на том, о чём сегодня говорил президент?



РОБ ПАРСОНС: Никак. Он ни слова не упомянул об этом. Но он всегда об этом помнит, поскольку, несомненно, так и задумывалось, что время проведения этих демонстраций в России, если они состоятся, должно совпасть с выступлением Владимира Путина, чтобы лишить его дополнительных очков, которые он надеется получить от своей речи.



На данный момент нам известно о том, как реагирует государство: ключевые лица, связанные с Навальным, уже арестованы. Например, Любовь Соболь — одна из его ключевых сторонниц — была арестована в Москве, когда находилась в такси. Машину остановили несколько полицейских, её вывели из такси и арестовали.



Также пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также была арестована этим утром в Москве. Так что власти явно стараются изо всех сил, чтобы это событие не состоялось. Навальному и его сторонникам также не помогает и тот факт, что сегодня в России, или по крайней мере в Москве, погода ужасная.



Роб, благодарю вас. С нами на связи был журналист France 24 Роб Парсонс.



Дата выхода в эфир 21 апреля 2021 года.