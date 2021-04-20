Трамп: «могли бы заработать кучу денег» — демократы испортили все шансы на экономические сделки с Россией

В своём интервью Fox News экс-президент США Дональд Трамп напомнил, что «российское расследование», «сфабрикованное по инициативе демократов», испортило все возможности вести дела с Москвой. Политик, который, по его словам, «очень серьёзно раздумывает» над перспективой баллотироваться в 2024 году, уверен, что «ладить с Россией — хорошо» и Америка могла бы «заработать кучу денег» и приобрести новые рабочие места.

Вы будете снова баллотироваться в 2024 году? Какова вероятность вашего участия в следующей президентской гонке?

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Прежде всего, до этого ещё далеко. Вероятность, какова вероятность… Смотрите, у меня бешеные рейтинги. Ни у кого таких никогда не было, ни у одного действующего президента, даже близко. Сейчас я популярнее, чем в день перед выборами, потому что люди видят, как плохо идут дела на границе, видят, что творится, видят, что у них собираются отобрать огнестрельное оружие, хотя это закреплено во Второй поправке к Конституции. Налоги растут, предписаний выше крыши, рабочих мест скоро не станет… Что мы видим? Да, понадобится какое-то время, чтобы всё это в полной мере себя показало. Но если они вернут все эти нормы, рабочих мест не будет, не будет энергетической независимости.

Так что вот что я скажу. Я очень серьёзно, даже более чем, раздумываю над перспективой баллотироваться. Пока не хочу об этом говорить с юридической точки зрения — ещё рановато.

Если бы вы всё-таки баллотировались и победили, что бы вы сделали иначе?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Когда я пришёл к власти, на мою команду натравили сфабрикованные российские расследования. Это была полная «липа».

Три года вашего президентства…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Да я пять лет отбивался от расследований — практически со дня, когда мы оказались в Белом доме. Это были коррумпированные расследования, начатые по инициативе демократов. Я до сих пор это разгребаю. Эти расследования пошли от демократов.

Россия… Помню, как… Шон, у нас с вами, наверное, не очень много времени, но, мне кажется, это интересная история — я её раньше не рассказывал. Так вот, во время избирательной кампании 2016 года один из членов моей команды меня спрашивает: «Сэр, а вы как-то связаны с Россией?» Я говорю: «Да нет». Ну и всё. Потом, месяц спустя, другой кто-то спрашивает: «Что вам известно про Россию?» Я отвечаю: «Не знаю, о чём вы». И тоже не придал этому значение. Дальше уже в третий, четвёртый или пятый раз меня спрашивают: «Знаете что-нибудь про Россию?» А я всё отвечаю: «Нет». И вот на третий или четвёртый раз уже я спрашиваю: «А что с Россией-то?»

Они сфабриковали мутное дело — проплатила его эта мошенница Хиллари Клинтон.

Они сфабриковали мутное, дезинформирующее дело о России и использовали его, чтобы следить за вами, когда вы ещё были кандидатом, вашей переходной командой и опять-таки вами, когда вы уже находились на посту президента. Было указано, что данные, послужившие основанием для выдачи ордеров Судом США по рассмотрению дел об иностранном шпионаже, проверены, но их было невозможно проверить. И они это знали.

ДОНАЛЬД ТРАМП: 17 раз.

Они знали это с самого начала. Знали, потому что их заранее предупредили, уже к январю знали наверняка благодаря Кристоферу Стилу и осведомителю...

ДОНАЛЬД ТРАМП: Эта была целиком и полностью фальсификация. И знаете, что она сделала? Она испортила любые возможности вести дела с Россией. Мы могли бы… Ну вот сейчас скажут: «Ага, он любит Россию». Ладить с Россией — хорошо, а не плохо. Ладить с Китаем — хорошо.

Нашей проблемой с Китаем был COVID-19. До меня никому не удавалось отобрать у Китая столько денег. Я забирал у КНР десятки миллиардов долларов пошлинами, и у наших фермеров всё было замечательно. А замечательно было благодаря пошлинам. Я сумел заключить прекрасную сделку для наших фермеров.

Но ладить с этими странами, ладить с Ким Чен Ыном из Северной Кореи… Когда я пришёл к власти, президент Обама заявил, и думаю, всем это прекрасно известно, что самая большая наша проблема — это Северная Корея, что будет война. Войны не было, мы прекрасно ладили. Ким пишет мне письма. Он мне нравится, я ему нравлюсь. В этом нет ничего такого.

Я прекрасно ладил с президентом Путиным. Он мне нравился, я ему нравился. Это хорошо, в этом нет ничего плохого. Они сфабриковали свежую «липу», которая появилась всего два дня назад. Абсолютный фейк про Россию.

Это была серьёзная проблема для кампании.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Но знаете, что это всё за собой влечёт? Не даёт сблизиться с этими странами, не даёт сотрудничать с ними в сфере экономики. Мы могли бы заработать кучу денег, у них там огромные запасы природных ресурсов. Мы могли бы заработать кучу денег, получили бы рабочие места и всё прочее. Ладить с Россией — хорошо. Ладить с этими странами — хорошо, а не плохо.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2021 года.