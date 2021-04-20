Fox News: «никто в мире не боится Байдена» — сенатор Грэм усомнился, что президент США сможет противостоять Путину

В интервью Fox News сенатор Линдси Грэм раскритиковал внешнюю политику американского правительства. По его словам, Белый дом под руководством Джо Байдена делает всё для дискредитации и ослабления собственной страны на международной арене. Поэтому в глазах Владимира Путина США выглядят «слабым соперником», считает законодатель.

Расскажите мне немного об этом. Потому что на протяжении четырёх лет я слушал о том, что республиканцы прислуживают Владимиру Путину, Митч-москвич (прозвище лидера республиканцев в сенате. — ИноТВ), всё, связанное с президентом Трампом. Что необходимо, чтобы администрация Байдена дала сейчас отпор (России. — ИноТВ)?

ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Проблема в том, что Путин смотрит на Байдена в широком контексте. Мы выводим войска из Афганистана, вопреки советам военных. Мы пытаемся вернуться в иранское ядерное соглашение, а иранцы угрожают повысить обогащение урана до 60 процентов — для создания бомбы необходимо 90 процентов. Китайцы стремятся окружить Индонезию. Границы совершенно не контролируются.

Поэтому Путин видит перед собой того, кого он считает слабым соперником. Что Путин сказал, когда Байден назвал его убийцей? «Я хочу, чтобы наш следующий разговор состоялся в прямом эфире. Встретимся там, потому я не думаю, что вы сможете со мной тягаться».

Так что эта всеобщая слабость, вероятно, станет смертельным приговором для этого человека (Алексея Навального. — ИноТВ), потому что никто в России не боится Джо Байдена. Никто в мире не боится Джо Байдена. И это опасно для нас здесь, дома.

Очевидно, что опасно проводить внешнюю политику, которая оскорбляет США и соглашается с критикой коммунистического Китая. Назначенный Джо Байденом постпред при ООН заявила нечто подобное буквально на этих выходных. Давайте послушаем.

ЛИНДА ТОМАС-ГРИНФИЛД, постпред США при ООН: Я реалистично отношусь к тому, что мы должны сделать для движения вперёд. И я думаю, если мы собираемся стать голосом, который будет поднимать вопросы о нарушениях прав человека в мире, то мы не можем скрывать недостатки нашей собственной страны.

Сенатор Грэм, я знаю, что вы помните сенатора Дэниэла Патрика Мойнихэна. Его знаменитая цитата, когда он был постпредом США при ООН: «Стыдно ли мне говорить от имени демократии далёкой от идеала? Нет. Найдите мне ту, которая могла бы с ней сравниться».

Что случилось с прежней Демократической партией?

ЛИНДСИ ГРЭМ: Я могу лишь сказать, что это заявление (Линды Томас-Гринфилд. — ИноТВ) является чрезвычайно оскорбительным. Мы как страна проделали долгий путь, и нам ещё многое предстоит сделать.

Но я бы сказал так, Бен. Вы и ваша жена (Меган Маккейн. — ИноТВ) — очень дорогие для меня люди. Обожаю (вашу дочь. — ИноТВ) Либерти. С нетерпением жду встречи с ней. Либерти повезло, что она родилась в США, и её родители это понимают.

Я устал, что нашу страну унижают. Мы не идеальные, но мы — самый многообещающий шанс, который есть у человечества. И мне бы хотелось, чтобы постпред при ООН давала знать миру, что свободу в мире отстаивает Америка, а не Китай, что Америка защищает верховенство права, а не Россия, что Америка потратила триллионы долларов и потеряла тысячи жизней ради борьбы с терроризмом. Так что прекратите извиняться за величайшую страну за всю историю планеты.

Меня очень беспокоит, я знаю, вам это известно, растущее влияние Китая в последние несколько лет. Особенно непоследовательность первых шагов администрации Байдена в этом направлении. Они, очевидно, вступили в конфронтацию (с китайской делегацией. — ИноТВ) на Аляске. Что, на ваш взгляд, мы должны сделать, чтобы послать Китаю чёткий сигнал, учитывая их увеличивающуюся военную активность и прочие действия, которые бросают нам вызов на мировой арене?

ЛИНДСИ ГРЭМ: Вступиться за уйгуров. Ваш тесть сейчас вертится в гробу. Америка, за которую боролся и был готов отдать свою жизнь Джон Маккейн, меняется у нас на глазах. Мне нравилось то, что делал Трамп. Он противостоял китайцам: вы воруете у нас (технологии. — ИноТВ), вы за это поплатитесь. Права человека всё ещё имеют значение. Давайте дадим китайцам знать: если вы попробуете захватить Тайвань, случится война, и вы её проиграете.

В итоге каждый задира на планете чувствует себя увереннее. Все наши союзники всерьёз беспокоятся о Соединённых Штатах. «Соглашения Авраама» на Ближнем Востоке стали большим прорывом в арабо-израильском сотрудничестве, потому что Америка сделала шаг для их объединения против общего врага — Ирана.

Я никогда не видел такого подрыва нашей национальной безопасности за столь короткое время, как сейчас. На множестве фронтов Америка стала слабее, а мир — опаснее. И я виню в происходящем Джо Байдена, (госсекретаря. — ИноТВ) Тони Блинкена и им подобных.

Сенатор Грэм, большое спасибо за участие в сегодняшней программе.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2021 года.