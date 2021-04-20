National Interest: попустительское отношение властей США к погромам лишь подогревает насилие и усиливает раздробленность

В последнее время США вновь захлестнула волна насилия, пишут Лора Рисс и Зак Смит в своей статье для The National Interest: погромщики в разных городах атакуют правительственные здания, магазины и полицию. По мнению авторов, причина разгула беззакония заключается в попустительском отношении властей. Многие политики одобряют протесты, в результате чего погромщики остаются безнаказанными.

К сожалению, история повторяется, пишут юристы Лора Рисс и Зак Смит в своей статье для The National Interest: прошлым летом волна погромов прокатилась по разным городам США. В Сиэтле полиция оставила погромщикам одно из своих отделений, имели место ночные атаки на правительственные здания в Портленде. Однажды погромщики даже застрелили полицейского в отставке, пытавшегося защитить магазин своего друга.

Подобные сцены можно было наблюдать и совсем недавно, отмечают авторы. Казалось, что насилие вспыхивает так часто, что за ним не уследить. В Портленде толпа подожгла здание иммиграционной и таможенной полиции. Авторы задаются вопросом, почему такое беззаконие допускается уже почти целый год?

По мнению Рисс и Смита ответ очевиден: толпа погромщиков-антифа могла безнаказанно атаковать правительственные здания, частный бизнес и полицию, потому что их поддерживают политики. Огромное количество погромщиков не подверглось судебным преследованиям «в интересах справедливости»: после задержаний их выпускали обратно, и они продолжали погромы. Подобная вседозволенность породила лишь ещё большее беззаконие.

В один день с событиями в Портленде беспорядки и погромы разразились в городе Бруклин-Сентер после убийства темнокожего Данте Райта. Как выяснилось позднее, Райт пытался скрыться с места задержания, после чего офицер полиции по ошибке выхватила боевое оружие, а не электрошокер. Её сняли с должности и предъявили уголовное обвинение. Однако, судя по всему, этого недостаточно: несмотря на то что президент Байден заявил о недопустимости погромов и насилия, демонстранты анонсировали новые акции.

Как пишут авторы, если Байден действительно хочет прекратить насилие, ему придётся сделать куда больше, чем просто говорить об этом. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что те, чья вина будет доказана, получат жёсткие наказания в соответствии с законом.

Пока же на фоне беспорядков и призывов к снижению финансирования полиции многие служители правопорядка уходят в отставку, пишут Рисс и Смит. Кроме того, свою роль играют высказывания некоторых левых политиков, выставляющих полицейских расистами. При этом авторы отмечают, что отношение левых к текущим погромам заметно отличается от их отношения к демонстрантам, вломившимся в Капитолий 6 января.

Закон и порядок выгоден для всего общества, подчёркивают авторы. Безопасность, вытекающая из закона и порядка, ведёт к экономическому процветанию. Как отмечают Рисс и Смит, если Байден и Камала Харрис действительно хотят процветания и мира, то им нужно выступить против «левацкой» толпы, вновь начать поддерживать обеспечение законности, публично осудить насилие и поощрять соответствующие наказания для тех, кто нарушает закон. Если же наказания останутся выборочными, то раздробленность в США станет лишь сильнее.