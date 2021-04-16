Не «беспорядки», а «протест»; не «любовница», а «спутник»: Fox рассказал, как политкорректность шагает по США

Крупные американские СМИ и активисты настаивают на том, что масштабные беспорядки, приносящие многомиллионные убытки в ряде городов, нужно называть не иначе как «мирными протестами», передаёт Fox News. При этом попытки по внедрению подобной политкорректности привели к тому, что агентство AP призвало вместо слова «любовница» использовать синонимы вроде «спутник» и «возлюбленная».

Похоже, слово «беспорядки» им произнести не по силам. Крупные СМИ и некоторые кабельные каналы обвиняют в том, что они отказываются использовать термин «беспорядки» применительно к бесчинствам и мародёрству, которые творятся в пригородах Миннеаполиса уже несколько ночей после того, как полиция застрелила там темнокожего жителя.

Описывая этот хаос, они в лучшем случае говорят «свирепый протест» или «протест, который перешёл в насилие». Конгрессмен-республиканец Лэнс Гуден прокомментировал это в своём Twitter следующим образом: «Дорогой CNN, то, что произошло в Миннеаполисе прошлой ночью, — это не протест, а беспорядки. Освещайте события правильно или уходите из новостного бизнеса».

С нами на связь выходит обозреватель The Hill и Fox News, который занимается новостями и событиями в мире политики, Джо Конча. Джо, почему так происходит?

ДЖО КОНЧА, обозреватель The Hill и Fox News: Ну, не знаю, Харрис, наверное, нам нужно выработать здесь некий компромисс. Может, нам нужно называть эти события «в основном мирными беспорядками». Может, это сработает, ведь я помню лето 2020 года, когда в городах вроде Миннеаполиса, Портленда, Атланты и Сиэтла проходили, по большей части, мирные протесты — это когда буквально за спиной репортёра бушевал адский огонь, как будто это горел «Накатоми плаза» из последних сцен «Крепкого орешка». Тем не менее они настаивают на том, что речь идёт в основном о мирных протестах, которые при этом выливаются в многомиллионные убытки.

Почему же так получается? Очевидно, что они нашли политкорректный способ осветить события, которые на практике, очевидно, представляют собой беспорядки. Это ситуация, когда каждую ночь арестовывают десятки человек; когда в десятках коммерческих организаций — и они в том не виноваты — орудуют мародёры, разнося всё на своём пути; когда в город вводят Национальную гвардию. Полагаю, Харрис, это уже можно начать называть беспорядками.

У полиции есть основания квалифицировать эти события как беспорядки, поскольку это позволяет им применять более серьёзные средства и реализовывать более масштабные схемы мобилизации против этих толп, которые выходят из-под контроля. Иными словами, это не эмоциональная характеристика, а термин, имеющий под собой фактологическую основу.

ДЖО КОНЧА: Это технический термин. Однако когда глава полиции в Миннеаполисе говорит о «беспорядках», журналисты и активисты начинают кричать на него, что он, дескать, не имеет право использовать это слово. Он имеет право говорить так, как сочтёт нужным, потому что именно он находится в гуще событий и именно ему предписано разбираться с этими проблемами — что он и делает на протяжении целого года. Представьте, что вы полицейский, вы в этом живёте, вы этим занимаетесь каждую ночь — и даже не можете называть беспорядки «беспорядками». Просто отлично.

Он бы с вами не согласился, так что теперь люди уходят с работы и так далее. Ладно, едем дальше. Associated Press подверглось критике за то, что оно дало предписание своим журналистам более политкорректно выражать понятие «любовница». Агентство написало в Twitter следующее: «Не используйте термин «любовница» для описания женщины, которая состоит в долгосрочных сексуальных отношениях с замужним мужчиной и поддерживается им в финансовом плане. Вместо этого используйте синонимы вроде «спутник», «друг» или «возлюбленная» при первом упоминании и разъясняйте детали в дальнейшем».

Некоторые ответили: «Если вы стремитесь к гендерно-нейтральным формулировкам, то вам стоит стиснуть зубы и начать применять термин «запасной аэродром». Другой же написал: «Никогда не забывайте поговорку: «Хороший левак укрепляет брак». Боже мой. Джо Конча?

ДЖО КОНЧА: Небольшое предупреждение: моя тёща — большая любительница вашего шоу, она смотрит его у себя в Нью-Джерси. Я хочу подчеркнуть, что просто говорю о термине «любовница», сам же я вполне счастлив в браке с вашей дочерью. Я хочу указать на это особо. Так что, возможно, нам здесь тоже придётся искать компромиссы. Может, в данном случае мы будем называть любовниц «соучастником женатого мужчины». Это один вариант. У меня есть пара друзей-итальянцев, — я не одобряю их взглядов — которые здесь, в Нью-Джерси, зовут их «марухами». Не вполне уверен, что это значит, но подозреваю, что речь идёт о синониме. Однако в конечном счёте AP составило подобное стилистическое напутствие о «любовнице», просто чтобы прикрыться. Ведь кто в наше время говорит слово «возлюбленная»? «Ох, мы с моей возлюбленной на выходных ездили в Лас-Вегас»…

А что насчёт слова «пассия»? Это же слово использовалось на протяжении всего скандала вокруг ФБР и двух агентов этого ведомства. Разве мы не говорили тогда «пассия»? Трей Гауди (бывший американский конгрессмен и телеведущий. — ИноТВ) тоже так говорит.

ДЖО КОНЧА: Да, но с другой стороны, «совратитель» и «прелюбодей» — это абсолютно нормально. Или просто говорите: «любовница, которая забрела на беспорядки». Как это, по вашему звучит? Мы же можем говорить эти два слова в одном предложении?

Ух ты. Кстати, Associated Press ответило на эти сообщения. Я цитирую: «Мы осознаём проблемы, связанные с нехваткой синонимов. Однако мы посчитали, что лучше так, чем иметь одно слово, описывающее женщин, и никаких терминов, характеризующих мужчин». Так у нас же есть слова для мужчин! Есть же! «Изменщик», например. Ведь есть такое. Не понимаю…

ДЖО КОНЧА: «Кобель» ещё. Но «любовницу» отменили, кто бы мог подумать. Кто бы мог подумать, что её отменят.

Или они просто оказались не в силах соблюдать одну из заповедей и хранить семейную верность. Ладно, едем дальше, а то это уже превратилось в какой-то балаган. С нами был Джо Конча. Рада была повидаться, спасибо.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2021 года.