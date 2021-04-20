Washington Times: Харрис заявила, что при ней и Байдене американцы «лучше спят»

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что администрация Байдена принесла жителям страны «реальное облегчение», пишет The Washington Times. Она также добавила, что теперь американцы «могут свободнее дышать и лучше спать».
Вице-президент США Камала Харрис заявила в понедельник, что сейчас, когда она и президент Байден находятся у власти, американцы спят лучше, сообщает The Washington Times. После 90 дней правления администрации Байдена жители Соединённых Штатов, по её словам, чувствуют облегчение.
Выступая в Техническом колледже Гилфорда в Джеймстауне, она напомнила, что в США в скором времени будет почти 200 млн вакцинированных от COVID-19 и что около 159 млн американцев уже получили стимулирующие чеки.
«Помощь пришла, — заявила Харрис. — Появилась надежда, и ситуация налаживается. Открываются школы, снова открываются предприятия, бабушки и дедушки лично видятся со своими внуками. Мы приносим реальное, реальное облегчение, и теперь американцы могут свободнее дышать и лучше спать».
Вице-президент не упомянула в своём выступлении миграционный кризис на южной границе — проблему, которую Байден месяц назад делегировал именно ей.
Как напоминает издание, Харрис подверглась критике за то, что после назначения её ответственной по этому вопросу она так и не посетила приграничную зону.
Вице-президент сообщила журналистам в понедельник, что Белый дом добивается прогресса на границе. Однако она подчеркнула, что эти усилия «потребуют долгосрочной приверженности за рамками администраций».
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