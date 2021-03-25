New York Post: «не нужно у меня уточнять» — Байден заявил, что Харрис выражает его мнение

Камала Харрис знает, что делает, — с таким комментарием относительно своего вице-президента выступил американский лидер Джо Байден, пишет New York Post. Назначив её руководить усилиями по замедлению притока мигрантов из Латинской Америки, он отметил: «Когда она говорит, она говорит за меня, и нет никакой необходимости уточнять у меня».
Американский лидер Джо Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис выражает его мнение и что нет никакой необходимости уточнять у него, какой позиции он придерживается по сделанным ею высказываниям, пишет New York Post.
Это заявление прозвучало, когда он назначил Харрис руководить дипломатическими усилиями по замедлению притока мигрантов через американо-мексиканскую границу.
«По-моему, лучше всего назначать человека, чтобы, когда он или она будет говорить, не возникало вопросов: «А это точка зрения президента?». Когда она говорит, она говорит за меня, и нет никакой необходимости уточнять у меня. Она знает, что делает», — отметил Байден, выступая в Белом доме.
Как напоминает издание, 78-летний Байден в этом месяце случайно назвал свою напарницу по предвыборной гонке «президентом Харрис», и это был уже не первый раз, когда он совершил подобную ошибку.
Байден в среду также заявил, что Камала Харрис будет вести переговоры с Мексикой и странами Центральной Америки, чтобы остановить поток нелегальной миграции и заставить эти государства принимать депортируемых из США людей.
Бывший американский лидер Дональд Трамп на прошлой неделе отметил, что с Байденом «что-то происходит», и задался вопросом, всегда ли глава Белого дома понимает, что он подписывает.
Министр обороны Сергей Шойгу провёл встречу с одним из победителей конкурса «Лидеры России» — первым заместителем директора, исполнительным директором ЗАО «Специальное конструкторское бюро» Виктором Калининым.
Российский боец смешанных единоборств Магомедрасул Хасбулаев, являющийся двоюродным братом экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что прославленный спортсмен сумеет стать столь же хорошим тренером, как и его отец Абдулманап.
Российский боец смешанных единоборств Магомедрасул Хасбулаев оценил шансы своего двоюродного брата, экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, стать успешным тренером.
По мнению американских чиновников, на ситуацию с мигрантами оказывает влияние информация, распространяемая контрабандистами и Россией, говорится в статье Business Insider. В частности, в материале упоминается RT en Español.
Российский боец смешанных единоборств Магомедрасул Хасбулаев, выступающий в Absolute Championship Akhmat (АСА), поделился мыслями о своём следующем сопернике, экс-чемпионе организации в полулёгком весе Фелипе Фроесе.
Президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин прокомментировал в беседе с RT данные о том, что курс биткоина во время торгов 25 марта снизился более чем на 10% и достиг $51,282 тыс.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что его организация отправила в Международный олимпийский комитет (МОК) запрос на использование фрагмента из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России во время награждения на Олимпийских играх — 2020 в Токио.