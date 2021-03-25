New York Post: «не нужно у меня уточнять» — Байден заявил, что Харрис выражает его мнение

Камала Харрис знает, что делает, — с таким комментарием относительно своего вице-президента выступил американский лидер Джо Байден, пишет New York Post. Назначив её руководить усилиями по замедлению притока мигрантов из Латинской Америки, он отметил: «Когда она говорит, она говорит за меня, и нет никакой необходимости уточнять у меня».

Американский лидер Джо Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис выражает его мнение и что нет никакой необходимости уточнять у него, какой позиции он придерживается по сделанным ею высказываниям, пишет New York Post.



Это заявление прозвучало, когда он назначил Харрис руководить дипломатическими усилиями по замедлению притока мигрантов через американо-мексиканскую границу.



«По-моему, лучше всего назначать человека, чтобы, когда он или она будет говорить, не возникало вопросов: «А это точка зрения президента?». Когда она говорит, она говорит за меня, и нет никакой необходимости уточнять у меня. Она знает, что делает», — отметил Байден, выступая в Белом доме.



Как напоминает издание, 78-летний Байден в этом месяце случайно назвал свою напарницу по предвыборной гонке «президентом Харрис», и это был уже не первый раз, когда он совершил подобную ошибку.



Байден в среду также заявил, что Камала Харрис будет вести переговоры с Мексикой и странами Центральной Америки, чтобы остановить поток нелегальной миграции и заставить эти государства принимать депортируемых из США людей.



Бывший американский лидер Дональд Трамп на прошлой неделе отметил, что с Байденом «что-то происходит», и задался вопросом, всегда ли глава Белого дома понимает, что он подписывает.