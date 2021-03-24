Fox News: новое распоряжение Белого дома заставляет усомниться, что Америкой правит Байден

Белый дом потребовал официально именовать нынешнюю администрацию США «администрацией Байдена — Харрис», передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, никогда в истории Америки президенты не стремились разделить все заслуги со своим вице-президентом. Однако, по мнению журналиста, реальным правителем Соединённых Штатов может быть вовсе не Джо Байден и даже не Камала Харрис.
Итак, Белый дом распорядился, чтобы ведомства называли администрацию Байдена «администрацией Байдена — Харрис». Когда в последний раз президент требовал, чтобы его вице-президенту доставалась половина всех заслуг? Давайте вспомним… Никогда! Ни разу за всю историю Америки. На самом деле, всегда было как раз наоборот.
Это порождает довольно глубокие вопросы. Например: кто в действительности управляет государством? Кто на самом деле у руля? Иногда кажется, что это третий срок Барака Обамы. Всего несколько месяцев назад Обама намекнул, на что это могло бы быть похоже.
БАРАК ОБАМА, бывший президент США:Люди спрашивали меня: «Зная то, что вы знаете сейчас, вы хотели бы, чтобы у вас был третий срок?» И я обычно отвечал: «Знаете что, если бы я мог сделать так, чтобы у меня было подставное лицо, номинальный лидер, мужчина или женщина с наушником в ухе, а я бы сидел у себя в подвале в трениках, просматривал материалы и задавал тон, а всеми разговорами и церемониями занимался бы кто-то другой, меня бы это устроило».
Да, что-то вроде марионетки, которая не знает, что на самом деле происходит. И через этого человека, пребывающего в неведении, он (Обама. — ИноТВ) мог бы всё контролировать. Просто подумалось, просто представилось. Фантазии и ничего больше.
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