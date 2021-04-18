Глава профсоюза американских пограничников: Камала Харрис избегает кризиса на границе с Мексикой

В США на мексиканской границе складывается пугающая ситуация из-за масштабного притока иммигрантов, однако вице-президент Камала Харрис едет решать этот вопрос в Гватемалу и в Мексику, заявил в интервью Fox News глава профсоюза пограничников Брэндон Джадд. По его словам, Харрис избегает поездки на границу, поскольку в случае, если она туда отправиться, от неё будут ждать решения этой проблемы.

С нами на связи председатель Национального совета пограничной службы Брэндон Джадд. Брэндон, благодарим вас за то, что в эту субботу нашли для нас время.



Вы только что слышали репортаж Рича. А агенты из долины Рио-Гранде заявили мне, что за последние сутки было совершено 1640 задержаний. Ситуация приобретает масштабы, которые они за 20 лет работы никогда не видели. Как это можно решить? Что нам делать? Что вы думаете о происходящем на границе?



БРЭНДОН ДЖАДД, глава профсоюза Национальный совет пограничной службы: Решение тут очень простое. Нам нужно посмотреть, что работало в прошлом, а также нужно смотреть в будущее. Пока мы продолжаем запускать в Соединённые Штаты людей, после того как те нарушили наши законы без каких-либо последствия для себя, люди и дальше будут прибывать.



Это простой факт. Очевидно, люди приезжают в нашу страну, поскольку это самое великое в мире государство. Мы самая гостеприимная страна, нам хочется впускать людей в нашу страну, но мы хотим, чтобы это происходило легально, а не нелегально. И в этом-то и состоит проблема.



И правые, и леваки хотят и дальше политизировать этот вопрос, однако леваки стремятся оправдать незаконную иммиграцию. Они хотят простить картели за то, что те плохо обращаются с детьми, забирают этих детей и совершают над ними сексуальное насилие, третируют их физически и психологически. И всё это они (леваки. — ИноТВ) хотят простить. Они хотят продолжить эту политику и навсегда сохранить эту ситуацию. А картели укрепляют свои позиции и ежегодно зарабатывают на человеческом горе миллиарды долларов.



Брэндон, вы упомянули о том, что мигрантов отпускают. Мы довольно подробно освещаем этот вопрос. Этим утром вы отправили мне новость о том, что происходит в Аризоне, где Департамент общественной безопасности Техаса* остановил для проверки проходящий транспорт с мигрантами, а затем отпустил их. Расскажите поподробнее.



БРЭНДОН ДЖАДД: Да, это хороший пример того, насколько перегружены прямо сейчас американские пограничники. Департамент общественной безопасности Техаса* остановил транспорт, в котором находились 17 человек. Это же опасно. Мы видели, что произошло в Центральной Калифорнии, когда в результате автокатастрофы погибло множество людей. Однако контрабандистам на людей плевать.



Когда они перегружают нашу систему, у нас не хватает ресурсов, чтобы ехать и брать этих людей под стражу. Департаменту общественной безопасности Аризоны пришлось отпустить этих 17 человек. Нам неизвестно, кто они. Мы не знаем, из какой они страны. Нам неизвестно, что они намереваются делать здесь, в Соединённых Штатах.



И это крайне пугающе. А когда вы присовокупите к этому 61 тысячу человек, которым в феврале-марте удалось избежать задержания, то для нашей страны вырисовывается ужасная ситуация.





У нас осталось 30 секунд. И мне бы очень хотелось задать вам вот какой вопрос: вице-президент Харрис заявила, что вскоре отправится в Гватемалу, а также в Мексику, но не на американскую границу. Как вы это прокомментируете?



БРЭНДОН ДЖАДД: Так ведь, если она поедет на американскую границу, люди будут ждать от неё решения этой проблемы. Вот почему она этого избегает. Это отвратительно, поскольку это и есть: ставить политику выше того, что лучше всего для нашей страны. Именно этим (решением проблемы. — ИноТВ) и должны заниматься президент и вице-президент.



Брэндон Джадд, председатель Национального совета пограничной службы, благодарю вас за участие в нашей программе и за высказанное вами мнение. Серьёзная история. Мы вместе с вами продолжим за ней следить. Спасибо.



Дата выхода в эфир 17 апреля 2021 года.



* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)