Fox News: «Это не Ирак, это Техас!» — стрельба на границе США и Мексики стала привычным делом

Кризис на южной границе США — это не только наплыв иммигрантов, но и постоянные войны наркокартелей по ту сторону реки Рио-Гранде, поведал в интервью Fox News бывший техасский пограничник Джейсон Джонс. По вооружению и тактике наркокартели теперь сравнимы с международными террористическими организациями, подчёркивает Джонс, а США продолжают бороться с ними по старинке.

Как и вчера, с нами на прямой связи с южной границы Джейсон Джонс, бывший капитан техасского пограничного контроля. Большое спасибо, что нашли для нас время, Джейсон Джонс. Вчера вечером мы спрашивали вас о том, что у вас там видно и слышно в последнее время. Сегодня я задам тот же вопрос. Какая там обстановка?



ДЖЕЙСОН ДЖОНС, бывший капитан техасского пограничного контроля: Спасибо, что пригласили, Такер. Рад быть сегодня с вами. Этим утром мы были в Роме, штат Техас. Поясню для зрителей: Рома — это маленький городок между Ларедо и Мак-Алленом, штат Техас. Прямо посередине между ними. Сегодня в 7:40 утра мы сидели на высоком берегу, когда началась большая перестрелка. Напротив техасской Ромы находится маленький городок под названием Мигель-Алеман, который последние два года является полем битвы двух картелей. Картеля Гольфо, также известного как Картель Мексиканского залива, и Северо-восточного картеля, известного многим как Лос-Сетас. Эти два картеля воюют уже два года, и сегодня утром мы застали эту перестрелку…



Поразительно…



ДЖЕЙСОН ДЖОНС: … мы видим младенцев… (Звуки стрельбы.) Выстрелы. Перестрелка. Направь туда, чтобы им было слышно. Да, вот здесь... (неразборчиво).



Это не Ирак, это Техас!



ДЖЕЙСОН ДЖОНС: Хорошо подмечено! Поэтому мы и говорим, что на нашей границе проблема гораздо глубже, чем просто иммиграция. Мне не хочется говорить «просто иммиграция», потому что это серьёзный вопрос. Но важно, чтобы американцы знали, что здесь происходит нечто гораздо большее, чем пересечение нашей границы.



Эти перестрелки происходят… Мы разговаривали с представителями Погранично-таможенной службы, с сотрудниками правоохранительных органов муниципалитета и штата. Они слышат такие перестрелки 2—4 раза в неделю. А в декабре мы приезжали с Ларой Логан и её командой и застали полуторачасовую перестрелку.



Такер, я хочу, чтобы вы знали: речь идёт о всевозможном оружии, о 40-миллиметровых гранатах, ленточных пулемётах 50 калибра, бронетехнике. Это масштабно. И это связано с масштабами развития картелей, с резкими скачками в их развитии. Но всё это происходит на нашей южной границе. И проблема там гораздо шире, чем просто иммиграция.



По-видимому, президент США направил дополнительные войска в Сирию, сопротивляется выводу американских военных из Афганистана. Видите ли вы американских военных у нас на границе, когда за рекой бушует война?



ДЖЕЙСОН ДЖОНС: Да, и уже пора бы. Нам надо делать на этой арене гораздо больше. Картели — это не только американо-мексиканская проблема. Думаю, большинство людей рассматривают их именно так. Картели значительно изменились. Приведу пример. Картель Синалоа присутствует в 54 странах по всему миру. Картель Нового поколения Халиско теперь уже более чем в 48 странах. Так что эта проблема глобальная.



А мы продолжаем делать одно и то же, надеясь, что получим другой результат. Заводим уголовные дела против этих ребят, в то время как они развились по всему миру и начинают использовать армейское оружие и конспирацию, как делают мировые террористические организации. Вот почему мы призываем классифицировать их как иностранные террористические организации. Хочу подчеркнуть: это не значит, что мы пойдём войной против картелей…



Да.



ДЖЕЙСОН ДЖОНС: Но это значит, что мы будем использовать инструменты государственной силы, чтобы наконец сосредоточить на них внимание…



Да! И защитить нашу страну.



ДЖЕЙСОН ДЖОНС: Конечно.



Ведь перед этими картелями отступает вся мексиканская армия! Так что они явно хорошо оснащены. Джейсон, я признателен вам за ваш сегодняшний репортаж с границы. Спасибо!



Дата выхода в эфир 16 марта 2021 года.