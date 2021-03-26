Hill: Пентагон разместит малолетних мигрантов на двух военных базах в Техасе

Минобороны США одобрило запрос со стороны американского Минздрава о размещении детей-мигрантов без сопровождения на военных базах в Техасе, пишет The Hill. Как отмечается в статье, несовершеннолетних будут размещать на военных объектах до конца календарного года.
Минобороны США разместит детей-мигрантов без сопровождения на двух военных базах в Техасе, пишет The Hill со ссылкой на Пентагон.
Как поясняет издание, американское оборонное ведомство одобрило соответствующий запрос со стороны Министерства здравоохранения и социальных служб США.
Часть детей разместят в неиспользованном спальном помещении на объединённой базе Сан-Антонио, другие будут жить в «подходящем временном жилье» на территории базы Форт-Блисс неподалёку от города Эль-Пасо.
«Министерство обороны немедленно предоставит официальным лицам Минздрава доступ на эти объекты, чтобы начать первоначальные действия по подготовке к приёму детей-мигрантов без сопровождения сразу после завершения подготовительных мероприятий», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Как отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, несовершеннолетние будут находиться на военных объектах до конца этого календарного года. При этом он не уточнил, сколько конкретно детей будет размещено на каждой базе.
В последние месяцы количество детей-мигрантов без сопровождения на границе США и Мексики увеличилось, поскольку администрация президента Джо Байдена решила не депортировать несовершеннолетних.
Обычно таких детей отправляют в приюты Минздрава, где они находятся до тех пор, пока их не передадут родителям или опекунам в Соединённых Штатах. Однако из-за рекордного количества людей, пересекающих американскую границу, приюты оказались в затруднительном положении, говорится в статье.
17-летний нападающий молодёжной сборной России Арсен Захарян отметился историческим достижением в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года против национальной команды Исландии.
В Новосибирской области в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей погибли три человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по региону Сергей Страдымов.
Президент США Джо Байден по итогам участия в саммите ЕС заявил о стремлении Вашингтона к взаимодействию с Евросоюзом по внешнеполитическим вопросам, связанным с Россией, Китаем и Турцией. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
Следствие рассматривает две основные версии падения вертолёта Ка-32 в Калининградской области — нарушение техники безопасности и ЧП, не зависящее от экипажа. Об этом проинформировали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности управления транспортом по факту крушения вертолёта Ка-32 в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
Максим Траньков, тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал, продолжат ли его подопечные сотрудничество с хореографом Мариной Зуевой, работающей и проживающей в США.
Максим Траньков, тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, прокомментировал выступления своих подопечных в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Китай ввёл санкции в отношении девяти физических и четырёх юридических лиц из Великобритании в ответ на антикитайские санкции за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом сообщается на сайте китайского МИД.
Тамара Москвина, тренер фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, заявила, что необходимо в спокойной обстановке проанализировать выступления её подопечных в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.
Сферы, где возможно сотрудничество США с Россией, не помешают Вашингтону и его союзникам противостоять «агрессии» Москвы. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Euronews.
Тамара Москвина, тренер фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, поделилась впечатлениями от воспроизведения отрывка из Первого концерта Петра Ильича Чайковского вместо гимна России во время награждения её подопечных за победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.
Тамара Москвина, тренер фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, прокомментировала победу своих подопечных в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.
Россиянка Александра Бойкова, выступающая в дуэте с Дмитрием Козловским, высказала мнение об их выступлении в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.
Евросоюз находится в начале третьей волны распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС.
Во время награждения победителей чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в соревнованиях спортивных пар — россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — вместо гимна России прозвучал отрывок из Первого концерта Петра Чайковского.