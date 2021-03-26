Hill: Пентагон разместит малолетних мигрантов на двух военных базах в Техасе

09:15 Ассист Сергачёва не спас «Тампу» от поражения в матче с «Далласом» «Даллас Старз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:02 ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис» Центробанк с 26 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Мегаполис» (город Чебоксары), говорится в сообщении регулятора.

09:00 Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Сент-Луис» «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:42 Ассист Свечникова помог «Каролине» победить «Коламбус» «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:41 Ракова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Москве Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова прокомментировала ситуацию с госпитализациями из-за коронавируса в столице.

08:30 Дубль Бучневича и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Флайерз» «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:27 Мировые цены на нефть растут Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 26 марта.

08:24 Голы Кузнецова, Овечкина и Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси» «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:16 Захарян стал самым молодым автором гола финальных турниров молодёжного чемпионата Европы 17-летний нападающий молодёжной сборной России Арсен Захарян отметился историческим достижением в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года против национальной команды Исландии.

08:13 МЧС предупредило об угрозе схода лавин на Сахалине В четырёх районах Сахалинской области возможен сход лавин, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

08:00 В Казахстане число случаев коронавируса достигло 237 300 За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1100 и достигло 237 300.

07:46 В Роспотребнадзоре рассказали о тройной защите «ЭпиВакКороны» В Роспотребнадзоре рассказали о формировании тройной иммунной защиты с помощью вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

07:31 При пожаре в доме в Самарской области погибли три человека В Самарской области в результате пожара в жилом доме погибли три человека, проинформировали в региональном главке МЧС России.

07:12 В Москве 26 марта ожидается до +8 °С В Москве в пятницу, 26 марта, ожидается до +8 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

06:54 Три человека погибли в результате ДТП в Новосибирской области В Новосибирской области в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей погибли три человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по региону Сергей Страдымов.

06:36 Байден заявил о намерении сотрудничать с ЕС по России и Китаю Президент США Джо Байден по итогам участия в саммите ЕС заявил о стремлении Вашингтона к взаимодействию с Евросоюзом по внешнеполитическим вопросам, связанным с Россией, Китаем и Турцией. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

06:18 Число жертв коронавируса в Мексике превысило 200 тысяч Общее число летальных исходов от коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике достигло 200 211.

06:00 В России предложили запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

05:35 Харрис провела переговоры с вице-премьером Канады Вице-президент США Камала Харрис обсудила с вице-премьером Канады Христей Фриланд вопросы миграции, сообщили в Белом доме.

05:16 Bloomberg: стоимость морских перевозок выросла из-за ЧП в Суэцком канале Стоимость морских грузоперевозок выросла в несколько раз в связи с блокировкой Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given.

04:56 В СК назвали возможные причины крушения вертолёта под Калининградом Следствие рассматривает две основные версии падения вертолёта Ка-32 в Калининградской области — нарушение техники безопасности и ЧП, не зависящее от экипажа. Об этом проинформировали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

04:35 В Канаде за сутки выявлено более 5 тысяч случаев коронавируса За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 5192 и достигло 951 562.

04:16 В общежитии в Южно-Сахалинске нашли тела двух студентов Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью двух студентов, тела которых были обнаружены в общежитии в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Сахалинской области.

03:57 В Госдепе прокомментировали отношения США и Германии Американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу Euronews заявил, что разногласия по проекту газопровода «Северный поток — 2» не повлияют на отношения между США и Германией.

03:35 ЕС планирует стать крупнейшим производителем вакцин от COVID-19 Евросоюз планирует стать к лету лидером по производству вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС.

03:12 СК завёл дело по факту ЧП с вертолётом в Калининградской области Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности управления транспортом по факту крушения вертолёта Ка-32 в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

03:05 Кудерметова победила Коллинз и вышла в третий круг турнира WTA в Майами Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над американкой Даниэль Коллинз в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.

02:53 Траньков рассказал, продолжат ли Тарасова и Морозов сотрудничать с Зуевой Максим Траньков, тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал, продолжат ли его подопечные сотрудничество с хореографом Мариной Зуевой, работающей и проживающей в США.

02:50 Общее число случаев коронавируса в Колумбии достигло 2 359 942 В Колумбии за сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло на 6732 и достигло 2 359 942.

02:44 Траньков считает, что ошибка Тарасовой на ЧМ по фигурному катанию связана с психологией Максим Траньков, тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, прокомментировал выступления своих подопечных в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

02:32 Китай ввёл ответные санкции против Великобритании Китай ввёл санкции в отношении девяти физических и четырёх юридических лиц из Великобритании в ответ на антикитайские санкции за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом сообщается на сайте китайского МИД.

02:20 Москвина — о выступлениях Бойковой и Козловского на ЧМ: всё это надо обсуждать, но не сейчас Тамара Москвина, тренер фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, заявила, что необходимо в спокойной обстановке проанализировать выступления её подопечных в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

02:14 Блинкен: общие интересы не помешают США противостоять России Сферы, где возможно сотрудничество США с Россией, не помешают Вашингтону и его союзникам противостоять «агрессии» Москвы. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Euronews.

02:10 Москвина поделилась эмоциями от награждения Мишиной и Галлямова под музыку Чайковского Тамара Москвина, тренер фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, поделилась впечатлениями от воспроизведения отрывка из Первого концерта Петра Ильича Чайковского вместо гимна России во время награждения её подопечных за победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

02:08 Москвина рассказала, какие задачи ставила перед Мишиной и Галлямовым на ЧМ Тамара Москвина, тренер фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, прокомментировала победу своих подопечных в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

01:50 В МЧС рассказали подробности крушения вертолёта под Калининградом Вертолётом Ка-32, который потерпел крушение в Калининградской области, управлял опытный экипаж с тысячами часов налёта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

01:40 Фигуристка Бойкова: у нас не всё получилось, но мы рады завоевать медаль ЧМ Россиянка Александра Бойкова, выступающая в дуэте с Дмитрием Козловским, высказала мнение об их выступлении в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

01:33 За сутки в Бразилии зафиксировали более 100 тысяч случаев коронавируса В Бразилии общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 100 158 и достигло 12 320 169.

01:29 Мишина и Галлямов поделились впечатлениями от победы на ЧМ по фигурному катанию Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились впечатлениями от победы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

01:16 Глава ЕК заявила о начале третьей волны коронавируса в Евросоюзе Евросоюз находится в начале третьей волны распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС.

01:07 Франция проиграла Дании в матче молодёжного ЧЕ по футболу Молодёжная сборная Франции потерпела поражение от национальной команды Дании в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.

00:59 «Рёнхап»: в КНДР испытали новую тактическую управляемую ракету Власти Северной Кореи заявили об испытаниях новой тактической управляемой ракеты.

00:58 Германия разгромила Исландию в матче отбора на ЧМ-2022 Сборная Германии одержала разгромную победу над национальной командой Исландии в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

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00:46 Испания не сумела победить Грецию в матче квалификации ЧМ-2022 Сборная Испании сыграла вничью с национальной командой Греции в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

00:39 Передача Ибграгимовича помогла Швеции обыграть Грузию в отборе на ЧМ-2022 Сборная Швеции одержала победу над национальной командой Грузии в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

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00:22 Музыка Чайковского прозвучала вместо гимна России на награждении фигуристов Мишиной и Галлямова Во время награждения победителей чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в соревнованиях спортивных пар — россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — вместо гимна России прозвучал отрывок из Первого концерта Петра Чайковского.

00:20 Во Франции за сутки выявлено более 45 тысяч случаев коронавируса Во Франции за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 45 641 человека. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 424 087.