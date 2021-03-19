Week: первая реальная проверка — решение миграционного кризиса покажет, чего стоит Байден как президент

США столкнулись с самым большим за последние 20 лет притоком мигрантов, при этом новые законодательные инициативы администрации Джо Байдена могут лишь усугубить эту проблему, пишет обозреватель The Week Джеймс Энтл. По его словам, миграционный кризис стал первым настоящим испытанием Байдена на посту президента.

У американских демократов проблема с безопасностью на границе, пишет обозреватель The Week Джеймс Энтл.



«Да, существует неотложная проблема — самый большой приток мигрантов за 20 лет, в результате которого тысячи детей оказались под опекой США в сомнительных условиях с низкой прозрачностью», — говорится в статье.



Только в феврале в Соединённые Штаты попытались проникнуть около 100 тыс. человек. Для сравнения за тот же период прошлого года на границе были задержаны чуть более 30 тыс. человек.



Резкий рост этого показателя происходит по разным причинам, и даже при жёсткой миграционной политике Дональда Трампа в 2019 году наблюдался подобный скачок. Но у демократов выработалось брезгливое отношение к миграционному контролю, за исключением лишь тех случаев, когда речь идёт об опасных преступниках.



Байден даже предложил ввести мораторий на депортации. Он также упростил правила, которые ранее не позволяли новым иммигрантам прибегать к помощи американских госслужб, и отменил требование Трампа о том, что соискатели убежища должны оставаться за пределами США до тех пор, пока их заявления не будет одобрено.



Глава Белого дома уже внёс на рассмотрение законопроект об иммиграции, который должен легализовать миллионы иммигрантов без документов, которые уже находятся в Соединённых Штатах. Кроме того, в документе, среди прочего, описывается восьмилетний путь к получению гражданства. Однако, в отличие от предыдущих подобных предложений, в этом законопроекте мало говорится о мерах безопасности на границе.



Хотя и не решаясь использовать слово «кризис» для описания ситуации на границе, Белый дом признал, что эта законодательная инициатива — соблазн для людей, которые могут захотеть перебраться в США.



«Резкие подъёмы, как правило, происходят в ответ на появление надежды, а сейчас, после четырёх лет, как вы знаете, неудовлетворённого спроса, появилась значительная надежда на более гуманную политику, — заявила журналистам Роберта Джейкобсон, координатор администрации Байдена по южной границе. — Я не знаю, могу ли я назвать это совпадением, но я определённо считаю, что мысль о более гуманной политике может подтолкнуть людей к такому решению».



Хотя предложение администрации Байдена отнюдь не подразумевает полного открытия границ, но будет сложно обеспечивать контроль над ними и одновременно соответствовать прогрессивным убеждениям демократов.



Однако, как отмечается в статье, с Демократической партией так было не всегда.



Ещё до Дональда Трампа Барак Обама пытался добиться соблюдения иммиграционных законов, за что прогрессивные активисты начали называть его «главным по депортациям».



Хиллари Клинтон в своё время поддерживала идею об огораживании границы и выступала против выдачи водительских прав иммигрантам без документов, но позднее она пересмотрела эти взгляды.



Когда Берни Сандерс указал на либертарианские корни идеи об открытых границах, а также на потенциальные тревожные последствия от претворения в жизнь этой инициативы, то ему пришлось столкнуться с негодованием либералов.



«Конечно, у нас не будет открытых границ, — убеждён автор. — Но сегодняшним либералам непросто добиться соблюдения иммиграционных законов в отношении цветных бедняков, даже если отказ решать этот вопрос непротиворечивым образом может побудить мигрантов идти на крайний личный риск в ситуациях, когда они с большей вероятностью окажутся в центре содержания мигрантов, чем в земле обетованной».



Кроме того, американские демократы, как отмечается в статье, не желают бороться с влиянием огромного количества низкооплачиваемых иммигрантов на заработную плату американцев из числа обычных рабочих, среди которых и так непропорционально много темнокожих и латиноамериканцев.



«Это первое настоящее испытание Байдена на посту президента. Но если демократы не начнут трезво думать об иммиграции, оно будет не последним», — подытоживает обозреватель The Week Джеймс Энтл.