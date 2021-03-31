DM: в миграционных центрах США среди соискателей убежища замечают всё больше выходцев из России и стран Ближнего Востока

В США при президенте Джо Байдене стремительно растут темпы нелегальной иммиграции, и миграционная система страны оказалась перегружена работой, сообщает Daily Mail. Как отмечает издание, если раньше там принимали иммигрантов из Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, то в последние несколько месяцев заметно увеличилось число приезжающих из России и стран Ближнего Востока.

Администрация президента США Джо Байдена ежедневно тратит $3 млн на размещение мигрантов в центре содержания в Дилли, штат Техас, где «тревожными темпами» растёт численность выходцев из России и стран Ближнего Востока, передаёт Daily Mail со ссылкой на сотрудника центра.

Центр в Дилли, который может вмещать до 2400 мигрантов и предназначен для размещения в основном женщин и детей, ищущих убежища, является крупнейшим центром временного содержания иностранных граждан в США. По словам источника издания, пожелавшего остаться анонимным, в настоящий момент в нём находится около 1500 мигрантов, проживание каждого из которых обходится приблизительно в $2 тыс. в день.

При этом в связи с ростом числа мигрантов из России и с Ближнего Востока, которые попадают в США через границу с Мексикой, центр временного содержания людей превратился в центр «приёма и освобождения семей нелегальных мигрантов». Так, если до прихода Байдена к власти ежедневно там принимали около 20 семей, теперь это число возросло до 150 семей нелегальных мигрантов, в связи с чем центр перегружен.

«Раньше мы принимали иммигрантов из Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, но в последние несколько месяцев к нам прибывают иммигранты из России, Ирака, Сирии, Вьетнама, Румынии, Гаити», — приводит издание слова анонимного источника.

Хотя построенный в 2014 году центр может похвастаться большим спортивным залом и даже залом суда, используемым для решения иммиграционных вопросов, однако сейчас в этих помещениях также размещают людей.

По словам сотрудника, чиновники вынуждены «ловить и освобождать» нелегальных мигрантов. Как правило, семьи находятся в центре по несколько месяцев в ожидании судебного процесса по делу о предоставлении убежища, однако в связи с наплывом людей максимальное время пребывания мигрантов в центре сократилось всего до трёх дней.

Это вызвало опасения относительно того, проходят ли мигранты, прежде чем покинуть центр, должные проверки, учитывая, в какой спешке приходится работать чиновникам, чтобы проверить всех прибывающих или удостоверить их личности.

«Наше правительство не знает, кого они выпускают в наше общество. Эти семьи иммигрантов приезжают из России, Сирии и Ирака, некоторые из них могут быть террористами», — заявил источник Daily Mail, добавив, что зачастую у иммигрантов при себе не оказывается документов, а значит чиновники вынуждены верить им на слово в том, что касается их имени, возраста, национальности или родства.

Сотрудник центра рассказал о случае с женщиной 70 лет, которую в центр привезли с трёхлетней девочкой. По её словам, девочка приходилась ей дочерью. Несмотря на то что в центре понимали, что это неправда, они ничего не могли поделать. «Оставалось просто надеяться, что эти дети не являются жертвами торговли людьми», — отметил источник.

При этом время ожидания судебного процесса также затягивается в связи с ростом темпов иммиграции. Это означает, что мигранты вынуждены работать в Соединённых Штатах нелегально. Более того, многие из тех, кто незаконно пересекает границу, представляют угрозу здоровью американцев, так как зачастую у мигрантов нет прививок от оспы, кори и других заболеваний.

«Бывают и другие случаи: множество молодых матерей из Центральной Америки никогда не надевали на своих детей одноразовые подгузники. Многим из этих иммигрантов не хватает базовых навыков, чтобы выжить в Америке», — приводит Daily Mail слова источника.

«Лучше не будет, будет только хуже. То, что сейчас происходит, будет иметь долгосрочные негативные последствия для Соединённых Штатов», — добавил сотрудник центра в Дилли.