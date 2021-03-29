Американский сенатор: Байден мог бы разрешить кризис на границе за неделю

Джо Байден мог бы решить миграционный кризис на южной границе США за неделю, если бы вернулся к политике Дональда Трампа, пишет Fox News, ссылаясь на заявление сенатора Джона Кеннеди. Политик отметил, что Байден свернул все меры, предпринятые администрацией Трампа, что привело к массовому наплыву мигрантов, вынужденных проживать в ужасных условиях.
Миграционный кризис на южной границе США может быть разрешён за неделю, если Джо Байден вернётся к миграционной политике Дональда Трампа, свёрнутой им по приходу к власти, пишет Fox News, ссылаясь на заявление сенатора-республиканца Джона Кеннеди.
По словам Кеннеди, всё, что должен сделать Байден — это прислушаться к сотрудникам пограничной службы и вернуться к политике, проводившейся в декабре, до того, как Байден стал президентом. «Президент Байден отменил всё, что было сделано республиканским Конгрессом и администрацией Трампа», — приводит издание слова Кеннеди.
Fox News напоминает, что в последние недели мигранты устремились к южной границе США, после того как Джо Байден свернул ряд мер, введённых Дональдом Трампом. В результате, администрация Байдена оказалась под огнём критики из-за условий проживания мигрантов, а также из-за строгих ограничений работы прессы. Между тем, Кеннеди и ещё 18 его коллег республиканцев посетили один из лагерей временного проживания мигрантов в Техасе, сообщает издание. Кеннеди описал условия проживания мигрантов как «ошеломляющие» и призвал Байдена приехать на границу, чтобы самостоятельно убедиться в этом.
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