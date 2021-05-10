Жительница Бостона: американцы завидуют немцам из-за Меркель и системы здравоохранения

Многие в США давно восхищаются Ангелой Меркель, как жительница Бостона Линда Йу, поделившаяся своим мнением с журналом Focus. По её признанию, она и многие другие американцы до сих пор завидуют немцам из-за того, что у них есть такой спокойный и рассудительный канцлер, — а также система здравоохранения, при которой у каждого есть медицинская страховка, и никто не боится оказаться на улице из-за невозможности оплатить услуги врачей.

С расстояния в 600 км Германия часто кажется землёй обетованной, пишет немецкий журнал Focus. Для многих американцев Ангела Меркель — образец политика, особенно с тех пор, как они столкнулись с президентством Дональда Трампа. Однако потом до них начали доходить новости о немецкой вакцинной катастрофе. Изменилось ли с тех пор мнение американцев о Германии? Жительница Бостона Линда Йу поделилась своими личными впечатлениями с читателями издания.

По её словам, когда Ангела Меркель прибыла с визитом в США в начале президентского срока Дональда Трампа, Лине Йу было стыдно за свою страну. Сцена, во время которой Трамп не подал руку Меркель, была просто ужасной и до сих пор стоит у неё перед глазами. Этот момент никак не шёл у американки из головы, и она обсудила его с друзьями. «Честно сказать, большинство из них демократы, как и я, но даже некоторые республиканцы были поражены», — вспоминает она.

С той минуты Ангела Меркель стала для автора статьи «антагонистом Трампа». Чем громче, хвастливее и вульгарнее он себя вёл, тем разумнее, скромнее и с большим стилем выглядела в её глазах канцлер Германии. Многие американцы в то время также, как Линда Йу, завидовали немцам из-за того, что у них есть такой разумный государственный лидер.

Впрочем, по признанию американки, она восхищалась канцлером Германии и задолго до этого: в то время как демократы в США ещё ликовали по поводу того, что в лице Хилари Клинтон кандидатом в президенты впервые стала женщина, Германию женщина возглавляла уже на протяжении многих лет. «Американцы зачастую довольно невежественны в том, что касается политики и представителей других стран, но Ангелу Меркель с её спокойным и рациональным стилем знает большинство американцев», — уверена Линда Йу.

Сама она родом из Бостона и очень гордится расположенными в окрестностях элитными университетами, как и многие местные жители. Поэтому каждый год в городе поднимается много шума в связи с тем, кто будет выступать в качестве оратора на церемонии для выпускников университетов. Это считается большой честью, и когда Гарвардский университет в 2019 году пригласил для этого Ангелу Меркель, это не было случайностью.

После начала пандемии канцлеру Германии в США всё чаще приписывалась образцовая роль — по крайней мере, среди многих демократов. «В прошлом году я действительно готова была чем-то пожертвовать, чтобы жить в Германии», — поделилась Линда Йу со страниц немецкого журнала Focus.

Американские СМИ в то время сообщали о достойной подражания немецкой социальной системе и системе здравоохранения, о том, что у всех в стране есть медицинская страховка, и все могут сделать тест или получить лечение. Более того, никто не боится огромных счетов за услуги врачей и не может потерять собственный дом и все сбережения, чтобы оплатить медицинское обслуживание. Также сообщалось, что немцы придерживаются правила ношения масок независимо от их политических взглядов. «Не так, как здесь, где маски стали политическим заявлением, и демократы вряд ли пойдут без маски даже на уединённую пробежку в лесу, в то время как многие республиканцы отказываются соблюдать коронавирусные меры».

В этом отношении американские СМИ тоже не уставали хвалить Ангелу Меркель как образец для подражания: в отличие от Трампа, она на публике всегда носила маску. При этом также всегда подчёркивалось её естественно-научное образование и тот факт, что она доверяет медицинским фактам — в отличие от Дональда Трампа. Многие в Америке желали бы себе такого государственного лидера, как Ангела Меркель, убеждена Линда Йу.

Прошлым летом казалось, что немецкая стратегия борьбы с пандемией работает, вспоминает она. В то время как в США заболеваемость достигала новых рекордных уровней, по телевизору показывали почти нормальную жизнь в Германии с открытыми уличными кафе и пивными. «Как же я завидовала немцам», — признаётся американка.

Тем ошеломительнее стали сообщения о слишком медленном начале кампании по вакцинации в стране. Из всех стран такого меньше всего можно было ожидать от Германии. По словам Линды Йу, она никогда не думала, что американцы справятся с этим лучше, чем организованные и эффективные немцы. То обстоятельство, что немцы необязательно получат вакцину от Pfizer, которая была разработана в Германии, поразило её и многих других людей.

Находясь в Америке, сложно реально оценить, виновата ли в возникшей поначалу вакцинной дилемме Ангела Меркель, или в большей степени политика ЕС, или и то, и другое. «Но одно я могу сказать с уверенностью: я и многие американцы завидуем вам, немцам, и после ухода Трампа — и, несмотря на некоторые ошибки, которые, очевидно, были допущены, — всё ещё многому: вашей системе здравоохранения, например, — пишет жительница Бостона. — Но больше всего — тому, что у вас такой канцлер».

Сейчас американская пресса сообщает о том, что вакцинация в Германии уже набирает обороты и что ситуация вокруг пандемии улучшается. Это очень радует Линду Йу, и она надеется, что вскоре сможет съездить в Германию в отпуск, — она там ещё ни разу не была и предвкушает то, что ждёт её в этой стране.