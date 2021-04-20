N-TV: Меркель заступилась за «Северный поток — 2» в ПАСЕ

Канцлер Германии на онлайн-заседании ПАСЕ снова выступила в защиту газопровода «Северный поток — 2» и заявила о желании развивать торговлю с Россией, сообщает немецкий телеканал N-TV. Как подчеркнула Ангела Меркель, газ, поставляемый через Балтийское море, ничем не хуже газа, поступающего через Турцию или Украину, поэтому Германия приняла решение в пользу строительства газопровода.

Канцлер Германии Ангела Меркель снова выступила в защиту вызывающего споры российско-германского газопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкий телеканал N-TV.

По своей сути российский газ, который поступает в Европу через Балтийское море, ничем не хуже, чем тот же газ, поступающий через Украину или Турцию, заявила Ангела Меркель на заседании Совета Европы в Страсбурге, проходящем по видеосвязи. По словам канцлера Германии, у неё складывается впечатление, что в случае с критикой проекта газопровода речь идёт о следующем вопросе: «Хотим ли мы вести торговлю с Россией?»

«У нас много конфликтов с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения, — добавила Меркель. — Но тем не менее мы должны разговаривать».

Как отмечает немецкий телеканал, в свете всего сказанного Германия приняла решение в пользу «Северного потока — 2», даже если многие в этой «политической борьбе» придерживаются другого мнения.

«Северный поток — 2» должен существенно увеличить потенциал газовых поставок из России в Германию, однако этот проект приводит к росту напряжённости в отношениях как между странами внутри Европы, так и с США. Среди прочего, критики проекта опасаются ослабления альтернативных газопроводов и традиционных стран транзита, таких как Украина, поясняет немецкий телеканал N-TV.