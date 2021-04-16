Экс-посол ФРГ в России: если Европа выразит готовность к диалогу, Россия заинтересуется в сближении

Если Европа продемонстрирует готовность к диалогу, в долгосрочной перспективе Россия проявит к ней интерес в качестве партнёра, пишет бывший посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич в статье для газеты Frankfurter Allgemeine. Однако, по его словам, до этого момента Европа должна дать понять, что за каждое нарушение правил России придётся «заплатить высокую цену».

В последние дни европейская общественность уделяла мало внимания реальной военной опасности на востоке континента — «передислокации российских войск в Крым и в направлении украинской границы», пишет бывший посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич в статье для газеты Frankfurter Allgemeine. По его словам, подобного не наблюдалось с 2014 — 2015 годов. Он утверждает, что риторика российской стороны не изменилась: любой злой умысел Россия отрицает, однако не может молча наблюдать за притеснениями в адрес российских граждан в Донбассе, где с 2019 года Москва «щедро раздаёт паспорта».

Фон Фрич предполагает, что Владимир Путин пошёл на обострение ситуации, потому что чувствует, что Зеленский провоцирует его своими действиями против пророссийских олигархов и что США в очередной раз его унизили, потому что европейцам «небезразлична судьба российских правозащитников», осенью грядут выборы в Думу, а Крым столкнулся с большими трудностями из-за «водной блокады». Эта смесь заставляет его действовать.

На что нацелен президент Путин? Готов ли он пойти на риск большой войны? «Вряд ли», —сомневается Фон Фрич. Последствия были бы неизбежны, а издержки для России огромны. Кроме того, Путин знает, что Запад сделает всё возможное, чтобы предотвратить такую развязку. Но именно это и является частью расчёта Москвы. Русские хотят выяснить: как отреагировали бы европейцы и американцы на ограниченные военные действия? На прорыв «водной блокады»? Или на помощь соотечественникам в Донбассе?

По словам бывшего посла, закономерность внешнеполитических действий России проявляется вновь: они подчинены не столько крупной стратегии, сколько краткосрочным тактическим вариантам. Противоположная сторона остаётся в неведении, её проверяют. Действия России определяются не в последнюю очередь тем, как она реагирует. Решительная реакция Запада и объявление ещё более жёстких мер помешали дальнейшей эскалации в 2014 — 2015 годах.

Фон Фрич считает, что с 2014 года международное положение Москвы изменилось. Противостояние с Западом ожесточилось. Соединенные Штаты вновь действуют более решительно и обращают свой взор в первую очередь на Китай. России угрожает утрата международного значения. В региональных конфликтах, например, в Сирии, Москва добивается успеха, потому что Запад проявляет нерешительность, оставляет вакуум.

Дипломат утверждает, что экономическая модель России «неперспективна», объявленные реформы «тонут в коррупции и чрезмерной бюрократии», идёт «удушение частной инициативы». И Москва прекрасно понимает, что в долгосрочной перспективе будет означать полная ставка на Китай. Экономика, уступающая Италии, не может создать союз на равных с могущественно развивающейся империей. Уже сейчас Россия является «объектом китайских планов» в рамках Нового шёлкового пути, а не их соавтором.

Даже если Москва никогда этого не признает, в долгосрочной перспективе в условиях обостряющейся глобальной конкуренции России будет заинтересована в Европе в качестве партнёра, пишет Фон Фрич. До того момента европейской политике требуются три вещи: во-первых, терпение и прозорливость, потому что изменения наступят не завтра. Во-вторых, Европа должна решительно противодействовать каждому нарушению правил со стороны России. При этом значительную роль должна играть трансатлантическая сплочённость. Если Кремль каким-то образом попытается снова выступить против Украины, ему придётся заплатить за это высокую цену.

По мнению Фон Фрича, у Европы есть несколько возможностей. Россия выигрывает от того, что на Западе охотно покупают российские гособлигации; небольшая группа российских «олигархов, обязанных своими миллиардными активами близости к власти», будет недовольна, если лишить её возможности наслаждаться роскошью Запада; без международной системы SWIFT российские финансовые институты не смогут вести международные дела.

Кроме того, Фон Фрич предлагает не обходить вниманием «Северный поток — 2». При этом в случае введения санкций в энергетической сфере Европа должна учитывать все трубопроводы и сжиженный газ и рассматривать интересы всех покупателей. Падание доходов России от продажи энергоресурсов нанесло бы максимальный ущерб не только России, но и мировой экономики. «Это следует учитывать», — повторяет бывший посол.

Третьим элементом политики в отношении России обязательно должна стать готовность к диалогу. Учитывая события прошедших лет и нынешнюю эскалацию, такое требование кажется «несколько наивным». Однако в таком случае Россия снова будет заинтересована в более близких отношениях с Европой. К этому европейцы должны подготовиться, а до тех пор им «по силам присоединиться к измученному гражданскому обществу той великой страны», которая к ним «ближе, чем власти в Кремле вынуждают думать», резюмирует Рюдигер фон Фрич.