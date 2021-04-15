«Опасаюсь обратного эффекта» — Маас предостерёг от остановки «Северного потока — 2» из-за ситуации на украинской границе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что остановка «Северного потока — 2» приведёт не к урегулированию, а к обострению украинского конфликта. По его мнению, это будет неверный шаг. Вместо этого Западу нужно проявить солидарность по отношению к Украине и предостеречь Кремль от военного вторжения, передаёт его слова Handelsblatt.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию отвести свои войска от украинской границы, сообщает Handelsblatt. В то же время он считает неправильным останавливать строительство «Северного потока — 2» с целью наказать Москву. По его мнению, это не поспособствует урегулированию ситуации, а наоборот, может её обострить: «Я считаю тут скорее стоит опасаться обратного эффекта».

Сейчас гораздо важнее проявить солидарность по отношению к Украине и предостеречь Кремль от военного вторжения, добавил глава внешнеполитического ведомства, что ЕС, НАТО, страны G7 и международное сообщество и сделали. «Москва также не может быть заинтересована в том, чтобы на востоке Украины снова вспыхнули бои», — подчеркнул Маас. При этом присутствие российских войск на украинской границе не было таким высоким с 2014 года, отмечается издание.

Чуть ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не исключает возможности введения моратория на строительство газопровода по дну Балтийского моря, то есть временной остановки всех работ. «Этим вопросом можно задаться», — заявила она в Берлине во время встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином. В случае же, если проект будет завершён, она предложила увязать введение трубопровода в эксплуатацию с поведением России.

«Северный поток — 2» остаётся главной конфликтной темой в немецко-американских отношениях. Ситуация не изменилась и после смены власти в Вашингтоне в начале года. США опасаются, что Европа попадёт в слишком сильную газовую зависимость от России, и хотят остановить проект с помощью санкций. При этом сторонники строительства газопровода упрекают американцев в том, что таким образом они просто хотят повысить шансы на сбыт своего сжиженного природного газа на европейском рынке.