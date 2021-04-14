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Biznes Alert: однажды «Газпром» уже перехитрил Запад и сможет сделать это ещё раз

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Лучшим решением с точки зрения интересов Запада стал бы мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2», считает главный редактор портала Biznes Alert Войцех Якубик. По его мнению, в противном случае Россия всегда сможет найти способ обойти европейские законы — и тогда зима 2019/20 года станет последней спокойной зимой на Украине.
Biznes Alert: однажды «Газпром» уже перехитрил Запад и сможет сделать это ещё раз
Reuters

Сегодня министр обороны США Ллойд Остин впервые нанёс визит в Германию. Ранее он прямо заявлял, что американцы сделают всё возможное, чтобы заблокировать строительство противоречивого газопровода «Северный поток — 2». Также в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что если Россия не прекратит свою агрессию на востоке Украины, то ей придётся столкнуться с серьёзными последствиями со стороны США. Несмотря на более ранние слова Блинкена о том, что судьба «Северного потока — 2» в конечном итоге находится в руках строительных компаний, пресс-секретарь посольства США в Берлине сообщил, что американцы приложат всевозможные усилия, чтобы поставить крест на этом проекте, пишет главный редактор портала Biznes Alert Войчех Якубик. 

В статье он обращает внимание на то, что россияне продолжают находиться в поиске решения, благодаря которому они бы смогли осуществлять поставки газа через «Северный поток — 2» в обход ограничительных законов ЕС. Они могут быть несовместимы с российским законодательством и тогда, возможно, надо будет вносить поправки в законодательство Российской Федерации, которое предоставляет «Газпрому» монополию на экспорт газа. Войчех Якубик также рассказывает, что процесс ввода в строй «Северного потока — 2» может серьёзно затянуться во времени, и даже если этот газопровод будет достроен, то газ по нему может не идти в течение длительного времени, если вообще дело дойдёт до этого. 
 
При этом он объясняет, что существует и неблагоприятный сценарий для противников газопровода «Северный поток — 2». Если россияне обойдут газовую директиву ЕС, то они вполне спокойно смогут заменить украинский маршрут немецким и тем самым закрепить свою позицию на газовом рынке Центральной и Восточной Европы. Таким образом они нанесут удар по европейской политике диверсификации поставок газа и подорвут прибыльность многомиллиардных инвестиций, таких как Baltic Pipe или терминала СПГ в польском порту Свиноуйсьце.
 
В этом случае, по мнению главного редактора, утешительным призом станет лишь задержка окончания строительства «Северного потока — 2», ведь если бы этот газопровод был завершён вовремя к концу 2019 года, тогда дестабилизация Украины вместе с прекращением поставок газа пришлась бы на зиму 2019/2020 года. Он также обращает внимание на то, что даже временное соглашение, гарантирующее минимальный уровень поставок газа из России через территорию Украины до 2024 года, заключённое благодаря США и Европейской комиссии, нельзя рассматривать как гарантию. В качестве доказательства Войчех Якубик пишет, что положения этой договорённости не были реализованы в 2020 году, когда «Газпром» должен был прокачать через Украину минимум 65 млрд кубометров. 
 
«Они переслали всего 38 миллиардов кубометров, и никаких негативных последствий для «Газпрома» не последовало. Это означает то, что россияне уже сейчас не соблюдают договорённости. Если даже несмотря на санкции США «Северный поток — 2» будет достроен, они могут найти способ снова перехитрить Запад, на этот раз в ходе обсуждения газовой директивы. Тем временем Владимир Путин, будучи спокойным за будущее своего мегапроекта, будет в состоянии ещё больше поднимать температуру на востоке Украины», — предупреждает он. 
 
Главный редактор уверен, что именно мораторий на строительство «Северного потока — 2» выступает лучшим краткосрочным решением, благодаря которому можно будет выиграть время для выработки долгосрочных договорённостей. С точки зрения интересов безопасности и внешней политики Запада они должны предполагать отказ от этого проекта или подразумевать под собой действенную систему, которая ограничит действия России. При этом он признаёт, что это сложно представить. 
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Biznes Alert Польша Европа
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