Первоначальной причиной появления проекта «Северного потока — 2» является «суверенное решение» Евпропы либерализировать собственный энергетический рынок, уверен бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. В интервью ZDF он подчеркнул, что именно европейские компании сошлись во мнении о необходимости использовать этот трубопровод для покупки российского газа, а попытки США помешать его строительству являются «вмешательством» в дела ЕС.

Польша критикует российско-германский проект «Северный поток — 2» в течение многих лет. Бывший председатель Социал-демократической партии и экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль с пониманием относится к её позиции: исторический опыт и географическое положение страны внушают ей скептицизм в отношении сотрудничества России и Германии. Однако очевидно, что российский газ «не является проблемой», если он течёт по трубопроводу, расположенному в Польше — почему-то в адрес газопровода «Ямал — Европа» критики с польской стороны никогда не поступало, отмечает Габриэль в интервью ZDF.

Габриэль признаётся: в дебатах вокруг «Северного потока — 2» ему не нравится то, что никто больше не говорит о первоначальной причине появления этого проекта — решении либерализовать энергетический рынок. По его словам, оно подразумевает, что Европа сама устанавливает правовые рамки, и все участники рынка в этих рамках свободно решают, откуда им брать свои энергетические ресурсы. Немецкие, австрийские, голландские и другие компании сошлись во мнении о необходимости использовать этот трубопровод для покупки российского газа.

Европейский союз и Германия должны спросить американцев: действительно ли они хотят вмешаться в «суверенное решение» Европы о европейском энергетическом рынке? Или это не то дело, которое они позволят оставить в распоряжении европейцев? Габриэль считает, что политики слишком много говорят об экономической выгоде или убытках, но в сущности речь идёт о том, кто определяет правила, по которым функционирует энергетический рынок Германии.

По словам экс-главы внешнеполитического ведомства, нет никакой разницы между республиканцами и демократами, между Байденом и Трампом в том, что касается газопровода. Выход он видит в расширении сотрудничества по климатическим и другим энергетическим проектам, чтобы вызывающий споры газопровод не являлся определяющим фактором отношений ЕС и США. Габриэль предполагает, что эти шаги могут иметь успех: Джо Байден заинтересован в альянсах, и с ним «можно говорить, вести переговоры и искать компромиссы».

Габриэль, давно знающий Байдена, считает его самым опытным президентом с точки зрения внешней политики за многие десятилетия. Он знает мир и знает европейцев. Но прежде всего он знает одно: в 21-ом веке даже такая страна, как США, не будет иметь шансов справиться в одиночку. Его политический опыт подсказывает ему, что Америке нужны союзники, чтобы держать мир в равновесии. «Это шанс, который мы должны использовать», — резюмирует Габриэль в интервью ZDF.