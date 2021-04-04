Bild: больше половины немцев поддерживают особые полномочия для Меркель в борьбе с пандемией

53% граждан ФРГ поддерживают наделение федерального правительства Германии дополнительными полномочиями в борьбе с коронавирусом, пишет Bild, ссылаясь на результаты опроса, проведённого институтом YouGov. Речь идёт о том, чтобы Ангела Меркель могла принимать основные решения по сдерживанию пандемии без согласования с властями регионов.
Ангела Меркель устала от того, что главы регионов слишком нерешительно вводят экстренные меры по борьбе с коронавирусом, пишет Bild. Канцлер ФРГ считает, что нынешние меры, предпринятые против распространения заболевания, недостаточны.
Согласно информации издания, в администрации канцлера обсуждают введение тотального карантина, поскольку опасаются роста числа заражений во время пасхальных праздников. При этом Bild отмечает, что большинство населения ФРГ выступает за наделение канцлера дополнительными полномочиями.
Согласно недавнему опросу, проведённому институтом исследования общественного мнения YouGov, 53% немцев выступают за то, чтобы у федерального правительства была возможность вводить меры без согласия со стороны региональных властей. За то, чтобы Берлин согласовывал свои действия с регионами, высказалось 36% респондентов.
Как отмечает Bild, желание наделить федерально правительство дополнительными полномочиями особенно велико среди сторонников партии «Зелёных»: менее всего это мнение разделяется в рядах сторонников «АдГ». Издание напоминает, что на данный момент основные решения по сдерживанию пандемии коронавируса принимаются совместно Ангелой Меркель и премьерами федеральных земель.
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