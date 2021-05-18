SCMP: Байден объявил о раздаче вакцин нуждающимся — в пику Китаю и России

Джо Байден пообещал, что США безвозмездно отправят другим странам 80 млн доз американских вакцин от коронавируса, подчеркнув, что такую щедрость не позволяла себе ещё ни одна страна, включая Китай и Россию, сообщает SCMP. Как отмечается в материале издания, Байден заявил, что США планируют стать для мира «кузницей» вакцин.

Президент США Джо Байден объявил о планах безвозмездно выделить около 80 млн доз вакцины от коронавируса другим странам в рамках «работы по противодействию Китаю и России» — а также «похвастался тем, что Америка отправит за рубеж больше доз вакцин, чем эти две страны», сообщает South China Morning Post.

«Сейчас много говорят о том, что Россия и Китай влияют на мир при помощи вакцин, — заявил Байден, выступая с обращением в Белом доме. — Мы же хотим вести мир за собой через наши ценности. Как и во времена Второй мировой войны, когда Америка была кузницей демократического мира, в борьбе против пандемии коронавируса наша страна станет для остального мира кузницей вакцин».

По данным SCMP, американский лидер пообещал направить в нуждающиеся страны 20 млн доз вакцин от коронавируса, одобренных Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) — то есть препаратов производства Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, — вдобавок к 60 млн доз вакцины AstraZeneca, которые Вашингтон ранее пообещал выделить другим государствам, после того как будет лицензирована FDA. «Таким образом, мы выделим больше доз вакцин, чем любая другая страна выделила до сих пор — более чем в пять раз больше, чем у кого-либо, включая Китай и Россию», — подчеркнул Байден.

Американский президент вместе с тем добавил, что США «не будут пользоваться вакцинами для того, чтобы что-то получить взамен от других стран», — повторив таким образом озвученный уже многими членами его администрации тезис, согласно которому Китай предоставляет свои препараты «не просто так», отмечает обозреватель SCMP.

Как напоминает журналист, по состоянию на 17 мая Китай безвозмездно выделил нуждающимся в общей сложности 17,4 млн доз вакцин Sinopharm и Sinovac. При этом обе эти компании продали за рубеж 651 млн доз своих препаратов, отмечает он.

Байден, между тем, также сообщил, что рабочая группа Белого дома по пандемии коронавируса организует распределение американских вакцин в партнёрстве с Covax Facility — инициативе под эгидой Всемирной организации здравоохранения, направленной на облегчение доступа наиболее нуждающимся в вакцинации группам людей по всему миру, пишет SCMP.

По информации издания, американские СМИ ранее сообщили, что администрация Байдена получила больше четырёх десятков запросов о предоставлении вакцин от разных стран по всему миру.