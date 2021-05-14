Daily Telegraph: Сан-Марино заманивает иностранных туристов российской вакциной

Поскольку в больницах Сан-Марино нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией, власти решили, что у них есть возможность запустить кампанию по вакцинному туризму с использованием российского препарата «Спутник V». Как передаёт The Daily Telegraph, по словам местных чиновников, они также надеются, что скоро их страна сможет выдавать прививочные сертификаты своим гражданам и туристам.

В Сан-Марино объявили о том, что они дадут туристам возможность вакцинироваться российским препаратом «Спутник V», если те приедут на отдых в это независимое микрогосударство на севере Италии. Как пишет The Daily Telegraph, поскольку в настоящий момент в больницах Сан-Марино нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией, власти решили, что у них есть возможность запустить кампанию по вакцинному туризму, о чём сообщил министр туризма Федерико Педини Амати.

«Кампания по вакцинному туризму начнется 17 мая и коснётся иностранцев, не итальянцев», — сказал министр.

Он пояснил, что туристы, желающие приехать в Сан-Марино, чтобы пройти вакцинацию, должны будут забронировать номера в отелях как минимум за неделю до приезда. Кроме того, им нужно будет запланировать вторую поездку в Сан-Марино — примерно через 21—28 дней, — чтобы получить вторую инъекцию российской вакцины.

Две дозы вакцины обойдутся туристам в сумму €50. По словам местных чиновников, они также надеются, что скоро их страна сможет выдавать прививочные сертификаты своим гражданам и туристам.

Как напоминает издание, Сан-Марино не является членом Евросоюза, где вакцина «Спутник V» пока не была одобрена к применению. В настоящее время Европейское агентство по лекарственным средствам проводит экспертизу этой российской вакцины.