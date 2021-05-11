Euronews: норвежские эксперты рекомендуют отказаться от вакцин AstraZeneca и Janssen

Группа экспертов в Норвегии передала правительству отчёт о серьёзных побочных эффектах препаратов AstraZeneca и Janssen с призывом отказаться от их использования. В то же время они рекомендуют дать возможность тем, кто хочет привиться этими вакцинами, сделать это добровольно. Между тем в Венгрии начинают вакцинировать от коронавируса подростков и иностранцев, а в Германии после смягчения ограничений открылись «пивные сады», передаёт Euronews.
С каждым днём в Старом Свете растёт число привитых от коронавируса европейцев. В программах по вакцинации происходят корректировки.
Власти Германии разрешили применять вакцину компании Janssen (подразделения американской Johnson & Johnson) для всех взрослых людей, без привязки к профессии или наличию хронических заболеваний. Об этом заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.
ЙЕНС ШПАН, министр здравоохранения ФРГ: Отказ от очерёдности в процессе иммунизации населения от коронавируса даст нам шанс ускорить вакцинацию. Любой сможет привиться препаратом Janssen после консультации со своим лечащим врачом.
Такие же правила действуют в случае вакцинации британско-шведской AstraZeneca.
В Норвегии группа экспертов призвала власти отказаться от препаратов AstraZeneca и Janssen. Тем не менее специалисты рекомендуют дать возможность тем, кто хочет привиться этими вакцинами, сделать это добровольно. Отчёт экспертов передан правительству.
ЛАРС ВОРЛАНД, глава экспертной группы: Мы хотим сказать, что не рекомендуем использовать вакцины, работающие на платформе аденовирусных векторов, в национальных программах вакцинации. Я не буду углубляться и давать обоснование, это всё известно. Речь идёт о серьёзных побочных эффектах.
В Венгрии после 10 мая начнут вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Со вторника записаться на прививку смогут и проживающие в Венгрии иностранцы.
В Баварии, на фоне смягчения ограничений, в «пивные сады» возвращаются любители хмельного напитка. Условия для того, чтобы подобные заведения оставались открытыми — соблюдение санитарных норм и низкий уровень заболеваемости COVID-19.
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