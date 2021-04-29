Euronews: в Берлине ввели экспресс-тесты для входа в мечети и спортклубы

В рамках кампании по борьбе с распространением коронавируса в Берлине теперь проводят экспресс-тесты перед входами в мечети и спортивные клубы. Результаты становятся известны уже через 10 минут. Мобильные лаборатории предполагается использовать также на входе в торговые центры и на больших парковках, передаёт Euronews.
У берлинской мечети «Дом мудрости» из красного кирпича верующие терпеливо ждут своей очереди. В рамках кампании столичных властей по борьбе с распространением коронавируса медицинская бригада проводит бесплатные экспресс-тесты. Получившие отрицательный результат облегчённо вздыхают и входят в здание.
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Бизнесмен турецкого происхождения Мехмет Матур получил специальное разрешение от Министерства здравоохранения и обслуживает спортивные клубы Берлина, проводя в них экспресс-тесты при помощи мобильной лаборатории. Начал он с футбольного клуба берлинской Турецкой ассоциации Türkiyemspor Club.
У Мехмета есть также свой спортивный магазин. Он говорит, что спортсмены в возрасте до 13 лет должны проходить экспресс тест два раза в неделю, а тренеры — ежедневно.
Результаты становятся известны уже через 10 минут. Мобильные лаборатории предполагается использовать также на входе в торговые центры и на больших парковках.
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