WION: генсек ООН рассчитывает на Sputnik V для обеспечения развивающихся стран вакцинами

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Fox News: администрация Байдена и без хакеров разваливает энергетику США Fox News
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Макфарланд: кибератака на Colonial Pipeline — попытка России использовать слабость Байдена Fox News
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В Израиле одобрили мобилизацию 9 тысяч резервистов
Глава Минобороны Израиля Бени Ганц одобрил мобилизацию 9 тыс. резервистов на фоне обострения палестино-израильского конфликта, сообщили в израильском военном ведомстве.
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Источник: Дмитрий Комбаров покинет «Крылья Советов»
Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров покинет клуб в связи с истечением срока действия контракта.
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В Елисейском дворце обеспокоены эскалацией на Ближнем Востоке
Париж обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Елисейского дворца.
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«Зенит» разгромил «Парму» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
Петербургский «Зенит» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ на выезде разгромил «Парму» и стал первым полуфиналистом турнира.
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Московский полумарафон перенесли на неопределённый срок
Московский полумарафон, запланированный на 16 мая, перенесли на неопределённый срок.
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Сборная Финляндии обыграла команду России в матче Еврохоккейтура
В матче Чешских игр сборная России по хоккею уступила команде Финляндии.
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Особый противопожарный режим ввели в Оренбургской области с 13 мая
Особый противопожарный режим введён в Оренбургской области с 13 мая.
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Надаль обыграл Шаповалова в матче третьего круга турнира АТР в Риме
В матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) испанец Рафаэль Надаль одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым.
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Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
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Спасатели предупредили о грозах и усилении ветра до 20 м/с в Пермском крае
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Пермском крае в пятницу, 14 мая.
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Слуцкая считает, что Туктамышева достойна попадания на ОИ-2022
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась своим отношением к серебряной призёрке первенства мира 2021 года Елизавете Туктамышевой.
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Осуждённого по делу о госизмене экс-сотрудника ФСБ отпустили по УДО
Бывший сотрудник ФСБ России Дмитрий Докучаев, в 2019 году приговорённый к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, освобождён условно-досрочно, сообщили в Лефортовском суде Москвы.
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Объявлена программа Международного молодёжного экономического форума
Стала известна деловая программа Международного молодёжного экономического форума.
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Опрос: россияне рассказали, экспортом каких товаров гордятся больше всего
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров рассказал, экспортом каких товаров россияне гордятся больше всего.
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Источник: клубы НХЛ интересуются форвардом ЦСКА Окуловым
Нападающий московского ЦСКА Константин Окулов может продолжить карьеру в одном из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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За сутки в Британии зафиксировали 2657 случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 2657 человек.
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В Челябинской области рассказали о подготовке загородных детских лагерей
В Челябинской области идёт подготовка к открытию загородных детских лагерей.
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В Альянсе туристических агентств России оценили ситуацию с летним сезоном
Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян оценил ситуацию с летним сезоном.
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Эксперты назвали самые популярные туристические направления России летом 2021 года
Эксперты сервиса Tvil.ru назвали самые популярные туристические направления России летом 2021 года.
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Харитонов высказался о намерении Кадырова организовать бой Нурмагомедова с бойцом «Ахмата»
Российский боец MMA Сергей Харитонов отреагировал на желание главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова увидеть поединок экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с одним из бойцов «Ахмата».
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Кабмин выделил туроператорам 1 млрд рублей за вывоз туристов из Турции
Российское правительство выделило туроператорам 1 млрд рублей в качестве компенсации за вывозные рейсы из Турции, сообщила глава Ростуризма Дарина Догузова.
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Эксперт оценил ситуацию с курсом биткоина
Директор Binance в России и СНГ Глеб Костарев оценил ситуацию с курсом биткоина.
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Джикия получил диплом магистра физической культуры
Защитник «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия получил диплом магистра физической культуры и спорта в Московском государственном областном университете (МГОУ).
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В Ростовской области выявили 199 новых случаев коронавируса за сутки
По состоянию на 13 мая в Ростовской области выявили 199 новых случаев коронавируса.
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На ВДНХ открыли сезон экскурсий
На ВДНХ стартовал сезон экскурсий.
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Цены на нефть снижаются на 2,5—3%
Мировые цены на нефть снижаются на 2,5—3% в ходе торгов в четверг, 13 мая.
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Эксперт оценил динамику курса альткоинов
Председатель Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках Илья Коровин оценил динамику курса альткоинов.
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Глава МИД Чехии оценил отношения с Россией как достигшие низшей точки
Отношения Чехии и России достигли низшей точки с «бархатной революции» 1989 года, заявил чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек.
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Правительство России одобрило внесение в закон о спорте изменений в отношении борьбы с договорными матчами
Правительство России приняло решение одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и внесло его в Государственную думу в установленном порядке.
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В Москве утвердили предмет охраны дома Лопатиных начала XIX века
В Москве утвердили предмет охраны здания начала XIX века, расположенного в Гагаринском переулке и известного как дом Лопатиных. Это объект культурного наследия федерального значения.
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В Башкирии выявили 91 случай коронавируса за сутки
За минувшие 24 часа в Башкирии подтвердился ещё 91 случай COVID-19.
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Эксперт оценил перспективы биткоина
Руководитель инвестиционного департамента ICBF Аарон Хомский оценил перспективы биткоина.
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Командующий Северным флотом заявил о росте активности НАТО в Арктике
Активность НАТО в Арктике выросла, впервые с 1940-х годов корабли регулярно ходят в походы, заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
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Финкельштейн: Нурмагомедов — не проект UFC
Глава компании M-1 Global, российский промоутер Вадим Финкельштейн прокомментировал высказывание главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, обвинившего экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в том, что тот не выступал под российским флагом, а является проектом зарубежной организации.
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Глава МИД Колумбии подала в отставку
Глава МИД Колумбии Клаудия Блум подала президенту страны Ивану Дуке заявление о своей отставке, передаёт газета Semana.
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Сбер оценил расходы россиян во время майских праздников
Аналитики сервисов Сбера изучили траты россиян в период майских выходных.
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Хоккеист «Оттавы» Зайцев получил травму и не сыграет за сборную России на ЧМ-2021
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев пропустит чемпионат мира по хоккею — 2021 в Риге.
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Иммунолог оценил ситуацию с пандемией
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с пандемией.
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Эксперты оценили динамику спроса на аренду жилья в России в I квартале
Спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 5% по итогам I квартала 2021 года по сравнению с 2020 годом, заявили аналитики «Авито Недвижимости».
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Путин и Гутерреш обсудили пандемию и палестино-израильский конфликт
Президент России Владимир Путин и Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили наращивание усилий по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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СМИ: Зидан с высокой долей вероятности покинет «Реал» после окончания сезона
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан практически наверняка покинет команду по окончании сезона-2020/21 независимо от результатов в испанской Примере.
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Дерипаска отреагировал на слова Мишустина о жадности торговых сетей
Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, назвавшего жадность отдельных производителей и торговых сетей одной из причин роста цен на продукты.
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Семак заявил, что является противником лимита на легионеров в российском футболе
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, почему выступает против лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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В Петербурге провели более 22 тысяч тестов на коронавирус за сутки
В Санкт-Петербурге провели более 22 тыс. тестов на коронавирус за сутки.
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Иммунолог допустил влияние погоды на распространение коронавируса
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов допустил, что распространение коронавируса может зависеть от погоды.
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Иммунолог прокомментировал идею о санитарном щите России
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов прокомментировал идею о санитарном щите России.
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В Омской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
За сутки в Омской области выявили 63 случая COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 46 414.
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Сомнолог рассказал о правилах утреннего пробуждения
Кандидат психологических наук, психоаналитик, клинический психолог высшей категории, доцент, сомнолог Алексей Мелехин рассказал о том, как надо просыпаться по утрам.
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Умерла заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова
Заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова скончалась в возрасте 89 лет, сообщили в Александринском театре.
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Вирусолог заявил, что жаркая погода не влияет на уровень заболеваемости COVID-19
Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко заявил, что жаркая погода не влияет на уровень заболеваемости COVID-19.