WION: индийский премьер не поедет на саммит G7 из-за ситуации с COVID-19 в стране

Индийский премьер Нарендра Моди не сможет лично присутствовать на предстоящем саммите G7 в Великобритании, куда его страна была приглашена в качестве специального гостя, передаёт WION. Отмена этой поездки, как поясняется в материале, вызвана напряжённой ситуацией с коронавирусом в Индии, где за всё время пандемии зафиксировано уже более 23 млн случаев заражения и более 250 тыс. умерших от этой болезни.
Премьер-министр (Индии. — ИноТВ) Нарендра Моди не поедет в Великобританию для участия в саммите G7 из-за вышедшей на первый план ситуации с коронавирусом. Саммит «Большой семёрки», согласно планам, должен пройти в следующем месяце в британском графстве Корнуолл.
Министерство иностранных дел Индии опубликовало заявление, в котором говорится, что из-за преобладающей ситуации с COVID-19 премьер-министр Нарендра Моди не будет лично присутствовать на саммите G7.
Индия, Австралия и Южная Корея оказались в числе специальных гостей саммита «Большой семёрки». Это мероприятие в нынешнем году проходит в Корнуолле, и его принимает премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.
Поездка на саммит стала уже вторым подряд визитом, от которого отказывается Моди. Ранее он отменил свою поездку в Португалию, где должна была состояться встреча между руководством Индии и Евросоюза. Эта встреча в итоге прошла в виртуальном формате 8 мая.
Глава МИД (Индии Субраманьям. — ИноТВ) Джайшанкар посетил недавно Лондон для участия во встрече министров иностранных дел «Большой семёрки». Там он пообщался со многими своими коллегами.
Однако во время этого визита индийская делегация была вынуждена отправиться на самоизоляцию, а Джайшанкару пришлось участвовать в саммите G7 в виртуальном формате. Произошло это после того, как два члена делегации сдали положительный тест (на коронавирус. — ИноТВ).
В Индии общее количество случаев COVID-19 уже преодолело отметку 23 миллиона. Погибло уже более 250 тысяч человек.
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