WION: индийский премьер не поедет на саммит G7 из-за ситуации с COVID-19 в стране

16:57 УЕФА начал расследование в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале расследования в отношении мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса».

16:55 Куарежма поддержал «Крылья Советов» перед финалом Кубка России с «Локомотивом» Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма поддержал «Крылья Советов» перед финалом Кубка России по футболу с московским «Локомотивом».

16:51 Дуров рассказал о блокировке Telegram-канала напавшего на школу в Казани Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что напавший на школу в Казани незадолго до трагедии создал канал в мессенджере, который в течение часа был заблокирован модераторами.

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16:49 По факту обнаружения тела женщины в гостинице в Одинцове возбуждено дело В гостинице в Одинцовском округе Подмосковья обнаружен труп женщины. Возбуждено уголовное дело.

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16:48 Эксперт дал прогноз по курсу рубля на лето Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Мрочковский дал прогноз по курсу рубля на лето.

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16:47 Беглов возложил цветы к мемориалу памяти жертв трагедии в казанской гимназии Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 12 мая, возложил цветы к зданию представительства Татарстана на 11-й линии Васильевского острова в память о погибших при стрельбе в гимназии №175 в Казани.

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16:44 Бурджанадзе выразила соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе выразила соболезнования в связи с вооружённым нападением на гимназию №175 в Казани.

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