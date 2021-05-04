India Today: на выборах в индийском штате победил Сталин

Следующим главным министром индийского штата Тамилнад готов стать Мутхувел Карунанидхи Сталин, сообщает India Today. Как передаёт издание, Сталин возглавил победившую на региональных выборах партию ДМК после своего отца и пообещал на посту главы штата бороться за права его коренного населения — тамилов.

Следующим главным министром индийского штата Тамилнад готов стать 68-летний Мутхувел Карунанидхи Сталин, сообщает India Today. Возглавляемая им партия Дравида муннетра кажагам (ДМК) получила большинство голосов на региональных выборах. Как отмечает издание, это первый случай, когда Сталин, в прошлом находившийся в тени своего отца и занимавший пост заместителя главного министра штата, становится главой правительства в штате. Во время предвыборной кампании он пообещал «изменить лицо Тамилнада».

Однако выполнить эти обещания будет непросто — начиная с поиска средств для множества объявленных партией программ социального обеспечения. Как напоминает газета, партия ДМК предложила 1000 рупий в месяц каждому домохозяйству в штате, во главе которого стоит женщина. Она также пообещала зарезервировать 75% рабочих мест в сфере промышленности для тамилов, увеличить долю женщин на государственных должностях до 40 % и сделать священнослужителями в храмах 215 представителей различных кастовых групп. Кроме того, партия заявила избирателям, что будет бороться за автономию и самоуважение Тамилнада.

В рамках своей долгосрочной стратегии ДМК, вероятно, будет противостоять центральной власти по ряду вопросов, включая образовательную политику, которая, как утверждает партия, противоречит социальной справедливости и отодвигает тамильский язык на задний план. Как поясняет газета, интерес к тамильской идентичности, гордости и культуре имеет решающее значение для роста партии. То, что началось с поддержки «Тигров освобождения Тамил-Илама» на севере Шри-Ланки в начале 1980-х годов, теперь превращается в скрупулёзную кампанию за расширение федеральных прав тамилов. Поэтому неудивительно, что манифест ДМК обещает в будущем превращение Тамилнада в независимую республику.

В то же время Сталин, острее чем когда-либо, подвергнется обвинениям в продвижении собственной династии, прогнозирует India Today. Его сын Удаянидхи, дебютировавший на выборах, был избран от избирательного округа Чепаук в Ченнаи и, вероятно, будет назначен заместителем нового главного министра.

Сталин также намекнул на привлечение к ответственности по обвинениям в коррупции министров конкурирующей партии ВИАДМК, хотя послужной список его собственной партии по этому вопросу был ничуть не лучше, подчёркивает газета. Усиление внимания к ВИАДМК в первые дни его правления станет частью более широкой стратегии по сдерживанию конкурентов, ведь ВИАДМК по-прежнему будет силой, с которой придётся считаться в новом законодательном собрании, уверен автор статьи.