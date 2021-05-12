CGTN: в Малайзии ввели национальный карантин на фоне новой вспышки коронавируса

Малайзийское правительство ввело новые общенациональные ограничения после того, как страна столкнулась с резким ростом заражений COVID-19. Среди прочего власти закрыли школы, запретили массовые собрания и ограничили передвижение по стране, передаёт CGTN.

Малайзия ввела новый общенациональный карантин в связи с тем, что страна сталкивается со вспышкой новых случаев заражения и с остроинфекционными вариантами коронавируса. Новые меры принимаются накануне праздничных торжеств, приуроченных к окончанию Рамадана на этой неделе.

С подробностями Дэйв Грюнбаум, который находится с нами на связи из Куала-Лумпура. Здравствуйте, Дэйв. Расскажите нам, что именно представляют собой новые ограничения?

ДЭЙВ ГРЮНБАУМ, журналист: Школы закрыты, собрания запрещены, перемещения между районами и областями ограничены. В машине могут находиться не более трёх человек, включая водителя. Питаться в ресторанах нельзя.

И что касается богослужений. Мечети, которые могут принять от 1000 человек и более, ограничивают службу 50 прихожанами. Мечети, которые могут принять менее тысячи человек, — всего лишь 20 прихожанами.

Этот общенациональный карантин — заметное изменение в поведении правительства. Ещё на прошлой неделе оно заявляло, что собирается ввести ограничения только в определённых регионах. Но с ростом числа заболеваний COVID-19 начали заполняться места в отделениях интенсивной терапии. Если тенденция сохранится, страну ждёт кризис: врачи будут вынуждены нормировать лечение.

У нас здесь новые штаммы, рост уровня заболеваемости. Вызывает особое беспокойство, что общество безалаберно относится к простейшим мерам безопасности, в том числе к ношению масок.

Понятно. Действительно очень своевременные ограничения. Лучше подготовиться, чем потом сожалеть. Большое спасибо. С нами на связи из Куала-Лумпура был Дэйв Грюнбаум.

Дата выхода в эфир 12 мая 2021 года.