NYT: в плане вакцинации всего мира США может постичь «моральный провал»
Соединённые Штаты уверенно идут к тому, что защитить своё население от коронавируса. Теперь же настало время помочь остальному миру. Выделение огромных ресурсов на производство и распространение вакцин от коронавируса для удовлетворения спроса по всему миру со стороны США станет шагом в лучших американских традициях и поможет Вашингтону в продвижении его геополитических и экономические интересов, пишет The New York Times.
Однако, к сожалению, вместо того, чтобы действовать в русле смелой и комплексной стратегии по скорейшей вакцинации всего мира, администрация Байдена ограничивается тактическими шагами: она пожертвовала миллионы доз нуждающимся странам, дала сигнал, что готова оказаться от ряда патентов, которые могут поспособствовать производству вакцин, а также подтолкнула компании Merck и Johnson & Johnson к наращиванию поставок. Это хорошие шаги, однако их мало. «Поэтому США и остальные самые богатые страны мира столкнулись с серьёзным моральным вызовом», — отмечает газета.
Без значимой коррекции курса и с учётом нехватки финансирования международного механизма Covax глобальная вакцинация, подобная той, которая проходит в США, может начаться лишь в 2023 году. Подобный разрыв грозит самыми тяжёлыми последствиями: сотни тысяч людей заболеют и умрут от болезни, которую теперь можно побороть с помощью вакцины. По некоторым прогнозам, мировая экономика сократится на триллионы долларов, а десятки миллионов людей скатятся в крайнюю нищету, так как вирус будет главным образом бить по наиболее уязвимым регионам.
По мере нарастания нехватки пищи и снижения продолжительности жизни мир будет всё больше страдать от нестабильности. Колумбия, в частности, уже погрязла в протестах, вызванных экономическими последствиями пандемии, а Индия столкнулась с крупнейшей гуманитарной катастрофой за последнее поколение.
Президент Байден может помочь остальному миру, объявив о том, что США собираются помочь, а также создать ведомство для надзора за наращиванием производства вакцин. Федеральное правительство обладает достаточными полномочиями, чтобы принудить фармацевтические компании к тому, чтобы они приняли участие в этом процессе, а также открыли обмен важнейшей информацией и технологиями. Кроме того, конгресс уже выделил $16 млрд на расширение производства притом, что большая часть этих средств не была израсходована. Администрация также может создать комплексы с государственным участием в капитале, которые будут заниматься этой проблемой.
При этом усилия по наращиванию производства в США должны идти рука об руку с кампанией, которая ставит перед собой те же цели в других странах. В обозримом будущем коронавирус никуда не денется. Если же для борьбы с новыми штаммами потребуется ревакцинация и стремительный ответ на местах, то этим гораздо легче будет заниматься при условии, что поставки можно будет получать из того же региона.
Страны с низким и средним уровнем дохода просили, чтобы им дали возможность производить вакцины на их территории. При этом многие из них обладают инфраструктурой, которую можно перепрофилировать под текущие нужды, а также опытом создания других сложных фармацевтических препаратов, что придётся весьма кстати.
Грядущий саммит G7 также предоставляет Байдену прекрасную возможность подтолкнуть другие страны с высоким уровнем дохода к увеличению их вклада в мировую кампанию по вакцинации. При этом было бы неплохо провести глобальную встречу по вопросу вакцин, на которой мировые лидеры и производители прививок получат возможность разработать конкретный план по обмену технологиями и расширению производства для удовлетворения потребностей в препаратах по всей планете.
«Для вакцинация всего мира нужно лидерство и такой уровень международного сотрудничества, который многие люди могут посчитать нереальным. Однако если США сумеют обеспечить подобный уровень лидерства и будут настаивать на таком сотрудничестве, то спасти удастся миллионы жизней, а у мира появится новый образец того, как надо решать некоторые проблемы, которые имеют международный масштаб», — подытоживает The New York Times.
Ссылки по теме
-
Bloomberg: в ЕС возрос скепсис по отношению к вакцинации
-
FAZ: власти Румынии завлекают на вакцинацию возможностью уколоться в замке Дракулы
-
El País: испанцы отметили первую ночь без коронавирусных ограничений, но эксперты призывают не расслабляться
-
Welt: министры G7 собрались в Лондоне для ужесточения курса в отношении России и Китая