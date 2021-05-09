El País: испанцы отметили первую ночь без коронавирусных ограничений, но эксперты призывают не расслабляться

На фоне успехов вакцинной кампании и снижения числа заражений COVID-19 в Испании завершился введённый в октябре прошлого года режим чрезвычайного положения, передаёт El País. Тем не менее эксперты в области здравоохранения предупреждают, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся довольно тревожной, а отмена ограничений будет лишь способствовать циркуляции коронавируса.

Жители Испании в ночь на воскресенье танцами на улице отметили завершение режима чрезвычайного положения в стране, который был введён из-за коронавируса в октябре прошлого года, сообщает El País.

Как отмечает издание, в Испании начинается новый этап наиболее тяжёлого для страны за последние десятилетия кризиса в области здравоохранения, социальной и экономической сферах, который унёс жизни почти 80 тыс. испанцев. Ожидается, что стране понадобится около 100 дней, для того чтобы начать постепенное восстановление после карантинных ограничений. Однако, по прогнозам экспертов, для полной нормализации ситуации потребуется намного больше времени — не менее года.

В Мадриде надеются, что к середине августа заболеваемость упадёт ниже 25 случаев на 100 тыс. человек, а смертность сократится благодаря кампании по вакцинации. Ожидается, что к концу лета прививку от коронавируса получат около 70% населения.

Так, уже сейчас вакцинация позволила заметно сократить число случаев госпитализации людей в возрасте 80 лет и старше. По данным El País, хотя бы одну дозу вакцины уже получили более 13 млн испанцев, то есть почти 30% населения страны, и около половины из них уже вернулись за второй дозой. При этом ожидается, что до 30 июня в страну поступят ещё 20 млн доз, а до конца лета — более 60 млн доз вакцины. Кроме того, по данным Министерства здравоохранения, число испанцев переболевших коронавирусом приближается к 3,6 млн человек.

Однако даже если прибавить ко всем вакцинированным тех, кто уже переболел, к заражению коронавирусом всё ещё восприимчивы более половины населения страны. Эксперты настаивают, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в стране остаётся довольно тревожной, а охват вакцинацией всё ещё невелик. Несмотря на то что наблюдается снижение числа новых случаев заболевания, в пятницу в восьми автономных сообществах Испании COVID-19 заболели более 200 человек на 100 тыс.

«В этой ситуации меня беспокоит сигнал ложной безопасности, который посылают окончание чрезвычайного положения и отмена комендантского часа. Это увеличит мобильность и будет способствовать циркуляции вируса», — заявила глава Испанского общества эпидемиологии Елена Ванесса Мартинес.

Несмотря на опасения испанцы с эйфорией встречают завершение чрезвычайного положения, для них оно означает не только возможность выпить в баре или встретиться в парке друзьями, но и путешествовать между регионами. С нетерпением ждут возвращения к нормальной жизни и предприниматели — в условиях чрезвычайного положения рестораны и бары не получали и 5% прибыли, которой могли похвастаться до начала пандемии.