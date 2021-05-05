Бизнес на Майорке с тревогой ждет новостей, особенно из Великобритании, где обещают открыть границы для путешествий с 17 мая. В прошлом году число британских туристов на Майорке сократилось на 82%. Как передаёт Euronews, Испания заявляет о готовности принимать иностранных туристов с июня, поскольку, по словам предпринимателей, туристы им нужны как воздух.
Испания заявляет о готовности принимать иностранных туристов с июня. Бизнес на Майорке с тревогой ждёт новостей, особенно из Великобритании. Власти Соединённого Королевства обещают открыть границы для путешествий с 17 мая, но подробной информации пока нет. В прошлом году число британских туристов на Майорке сократилось на 82%.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:Самое важное в этой ситуации — возможность обеспечивать семью. Для бизнеса в Магалуфе британские туристы нужны как воздух.
Сегодня чтобы попасть в Испанию необходимо представить справку об отрицательном результате тесте на коронавирус и заполнить специальную анкету.
РОЗА РОДРИГЕЗ, глава департамента туризма автономного сообщества Балеарские острова:Я смотрю в будущее с оптимизмом, потому что статистика у нас хорошая, мы приняли эффективные меры, которые позволят нам попасть в список страны, куда разрешат ездить британцам.
Большое количество туристов приезжает на остров также и из Германии, где локдаун продлится до июня.
Власти автономного сообщества Балеарские острова выделили 11 миллионов евро на поддержку туризм, в частности на рекламу и меры поощрения, включая ваучеры на поездки между островами.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу третьей ракетки мира Даниила Медведева над испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Мадриде.
Российский дуэт Андрей Рублёв — Карен Хачанов проиграл в матче 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Мадриде испано-аргентинской паре Марсель Гранольерс — Орасио Себальос.
Глава военной разведки Чехии Ян Бероун заявил, что в России знали о наличии у Праги данных о якобы участии агентов российских спецслужб во взрывах на складах во Врбетице и заранее готовились к обвинениям.
Визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит деятельность по выдаче туристических шенгенских виз, однако заявители не смогут въехать в страну или другие государства Евросоюза, пока действуют ограничения на въезд.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ускорить темпы вакцинации от коронавируса, чтобы ко Дню независимости страны, 24 августа, привить большинство граждан. Об этом сообщила его пресс-служба.
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что переговоры со «Спартаком» о трансфере арендованных полузащитников Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова пройдут по окончании текущего сезона.
Делегация Индии, которая принимает участие во встрече министров иностранных дел G7 в Великобритании в качестве гостя, ушла на самоизоляцию после того, как выяснилось, что двое представителей этой страны были инфицированы коронавирусом.