Бизнес на Майорке с тревогой ждет новостей, особенно из Великобритании, где обещают открыть границы для путешествий с 17 мая. В прошлом году число британских туристов на Майорке сократилось на 82%. Как передаёт Euronews, Испания заявляет о готовности принимать иностранных туристов с июня, поскольку, по словам предпринимателей, туристы им нужны как воздух.

Испания заявляет о готовности принимать иностранных туристов с июня. Бизнес на Майорке с тревогой ждёт новостей, особенно из Великобритании. Власти Соединённого Королевства обещают открыть границы для путешествий с 17 мая, но подробной информации пока нет. В прошлом году число британских туристов на Майорке сократилось на 82%.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Самое важное в этой ситуации — возможность обеспечивать семью. Для бизнеса в Магалуфе британские туристы нужны как воздух.

Сегодня чтобы попасть в Испанию необходимо представить справку об отрицательном результате тесте на коронавирус и заполнить специальную анкету.

РОЗА РОДРИГЕЗ, глава департамента туризма автономного сообщества Балеарские острова: Я смотрю в будущее с оптимизмом, потому что статистика у нас хорошая, мы приняли эффективные меры, которые позволят нам попасть в список страны, куда разрешат ездить британцам.

Большое количество туристов приезжает на остров также и из Германии, где локдаун продлится до июня.

Власти автономного сообщества Балеарские острова выделили 11 миллионов евро на поддержку туризм, в частности на рекламу и меры поощрения, включая ваучеры на поездки между островами.

Дата выхода в эфир 04 мая 2021 года.