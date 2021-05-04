Türkiye Gazetesi: турецкий отель закрыли после празднования Пасхи украинскими туристами

Одному из турецких отелей дорого обошлось празднование Пасхи украинскими туристами в условиях карантинных ограничений. Как пишет Türkiye Gazetesi, после того, как фотографии с закрытого мероприятия попали в социальные сети, контролирующие органы приняли меры и остановили работу гостиницы.

В то время как в турецкой столице туризма Анталье растёт число случаев заболевания коронавирусом, в одном из отелей прошло развлекательное мероприятие. Как пишет Türkiye Gazetesi, о вечеринке, на которой пандемийные правила и социальная дистанция не соблюдались, стало известно после того, как её участники разместили изображения в социальных сетях. Вслед за публикацией этих кадров контролирующие органы приняли меры и остановили работу отеля, который организовал вечеринку по случаю Пасхи для украинских туристов в обход пандемийных правил.

«В социальные сети и средства массовой информации попали некоторые изображения, не соответствующие пандемийным правилам. Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведённых экспертиз, инцидент подтвердился. Сегодня две наши инспекции от министерства туризма, а также представители ряда районных учреждений и организаций проверили отель на предмет действий, не соответствующих мерам по борьбе с пандемией. В результате проверок сертификат «Безопасный туризм», выданный Турецким институтом стандартов под эгидой министерства туризма, был аннулирован.

Если у вас нет сертификата «Безопасный туризм», это означает, что вы не можете осуществлять свою деятельность в период пандемии. Поскольку это заведение, к сожалению, действовало вразрез с пандемийными правилами, мы прекратим его деятельность. Можно сказать, что его работа остановлена. Определённое время будет дано на освобождение помещения», — прокомментировал ситуацию губернатор Антальи Эрсин Языджи.

Обращаясь к работникам туристической отрасли, губернатор призвал избегать поведения, которое может навредить предоставлению качественных туристических услуг в условиях пандемии. Он также подчеркнул, что если предприятия, обладающие сертификатом «Безопасный туризм», будут действовать вразрез с пандемийными правилами, они могут столкнуться с такой же ситуацией.