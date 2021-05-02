Euronews: православные христиане всего мира отмечают Пасху

21:48
Футболистам «Зенита» вручили золотые медали за победу в РПЛ
После матча 28-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом» (6:1) на стадионе «Газпром Арена» состоялась церемония награждения петербургского «Зенита».
21:47
В Баткенскую область Киргизии доставлена гуманитарная помощь
Почти 280 тонн гуманитарной помощи доставлено в пострадавшую во время вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном Баткенскую область Киргизии.
21:43
Семак: результат матча с «Локомотивом» — подарок для болельщиков
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (6:1), по итогам которого его команда досрочно завоевала золотые медали национального первенства.
21:37
Дзюба вышел на церемонию награждения за победу в РПЛ в костюме Дэдпула
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба вышел на церемонию награждения за победу в чемпионате России по футболу в костюме героя комиксов — Дэдпула.
21:35
Кузяев объяснил, за счёт чего «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд
Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев отреагировал на завоевание клубом третьего подряд чемпионского титула.
21:26
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Индонезии.
21:21
«Локомотив» пропустил от «Зенита» больше мячей, чем за предыдущие 11 матчей в 2021 году
Московский «Локомотив» пропустил от петербургского «Зенита» больше мячей, чем за предыдущие 11 матчей в 2021 году.
21:20
Черчесов поздравил «Зенит» с победой в чемпионате РПЛ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил петербургский «Зенит» с победой в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:08
Дзюба завоевал восьмой трофей за время выступлений в «Зените»
Форвард петербургского «Зенита», воспитанник московского «Спартака» Артём Дзюба завоевал свой восьмой трофей в составе сине-бело-голубых.
21:07
Директор спортшколы отправлена под домашний арест после гибели детей на Ставрополье
Ленинский районный суд города Ставрополя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца для директора волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2 после ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять воспитанниц школы.
21:05
«Зенит» обошёл ЦСКА и вышел на чистое второе место по числу титулов чемпиона России
Петербургский «Зенит» вышел на чистое второе место по количеству титулов чемпиона России по футболу.
20:55
Семак стал первым тренером в истории «Зенита», завоевавшим три чемпионства
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак установил уникальный рекорд в истории клуба.
20:54
Два мяча Роналду помогли «Ювентусу» обыграть «Удинезе»
«Ювентус» обыграл «Удинезе» в матче 34-го тура итальянской Серии А.
20:52
«Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России по футболу
Петербургский «Зенит» досрочно стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21.
20:52
Хет-трик Азмуна и дубль Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Локомотив»
В матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» одержал крупную победу над московским «Локомотивом».
20:45
Арбитр Федотов считает, что первый гол Дзюбы в матче с «Локомотивом» следовало отменить
Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде с первым голом нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
20:38
В Депздраве рассказали о смертности от коронавируса в Москве
Коронавирусная инфекция в марте 2021 года стала основной или сопутствующей причиной смерти пациентов в 2898 случаях, об этом заявили в Департаменте здравоохранения Москвы.
20:38
«Тамбов» потеряет профессиональный статус по окончании сезона
Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков заявил, что в следующем сезоне команда не будет играть ни в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), ни в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
20:33
Малком забил шестой мяч в ворота «Локомотива»
Бразильский футболист петербургского «Зенита» Малком отличился забитым мячом в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
20:22
В «Векторе» рассказали об эффективности «ЭпиВакКороны» против разных штаммов COVID-19
В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против разных штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.
20:21
Камано отыграл один мяч в матче с «Зенитом»
Футболист московского «Локомотива» Франсуа Камано забил мяч в ворота петербургского «Зенита» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:17
Дзюба оформил дубль в матче с «Локомотивом»
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба забил пятый мяч в ворота московского «Локомотива» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:13
Азмун оформил хет-трик и забил четвёртый мяч «Зенита» в ворота «Локомотива»
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун оформил хет-трик в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
20:10
Василевский вспомнил, как повздорил с Нурмагомедовым в США
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский рассказал об инциденте с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, который едва не перерос в уличную драку.
20:09
Дзюба вышел на чистое первое место по «гол + пас» в текущем сезоне РПЛ
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба вышел в единоличные лидеры по количеству результативных действий в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:05
Саудовская Аравия с 17 мая откроет границы
Саудовская Аравия открывает границы и снимает ограничения на путешествия своих подданных в другие страны с 17 мая.
19:58
Источник: матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесён на другой день
Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в 34-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) не состоится 2 мая.
19:58
«Зенит» громит «Локомотив» после первого тайма матча 28-го тура РПЛ
Завершился первый тайм матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».
19:55
Азмун оформил дубль и довёл счёт до разгромного в матче с «Локомотивом»
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун оформил дубль в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
19:51
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в столице.
19:47
Футболист «Локомотива» Крыховяк пропустит матч с «Динамо» из-за перебора карточек
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк не сыграет в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» из-за перебора карточек.
19:45
Азмун удвоил преимущество «Зенита» в матче с «Локомотивом»
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун забил второй мяч в ворота московского «Локомотива» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:39
Дзюба забил свой 15-й мяч в текущем сезоне РПЛ
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» забил свой 15-й мяч в нынешнем сезоне национального первенства.
19:38
Число случаев COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 1,6 тысячи
Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Великобритании составил 1671 случай, скончались 14 инфицированных.
19:35
Российский пилот «Формулы-1» Мазепин наказан штрафным баллом на Гран-при Португалии
Российский гонщик Haas Никита Мазепин получил штрафной балл на этапе Гран-при «Формулы-1» в Португалии.
19:30
Футболист «Зенита» Вендел получил травму в начале матча с «Локомотивом»
Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел получил травму в первом тайме матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
19:29
В Молдавии за сутки выявили 175 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтвердили 175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 251 335.
19:26
Дзюба вывел «Зенит» вперёд в матче с «Локомотивом»
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба открыл счёт в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
19:19
Аньелли поздравил президента «Интера» Чжана с чемпионством
Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли поздравил с победой в итальянской футбольной Серии А президента миланского «Интера» Стивена Чжана.
19:18
Медведев и Демолинер вышли во второй круг парного разряда турнира АТР в Мадриде
Россиянин Даниил Медведев вместе с представителем Бразилии Марсело Демолинером одержал победу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Мадриде в парном разряде.
19:16
В Турции заявили о захвате одного из лидеров ИГ
Турецкая полиция совместно со спецслужбами страны захватила одного из лидеров террористической организации «Исламское государство»*.
19:05
Гончаренко оценила потенциальное тренерское противостояние Тутберидзе и Москвиной
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко выразила мнение, что работа Этери Тутберидзе со спортивными парами может привести к интересной конкуренции с группой Тамары Москвиной.
19:04
Глава Киргизии заявил об угрозе целостности страны из-за конфликта на границе
Киргизский лидер Садыр Жапаров в своём обращении к народу заявил, что территориальная целостность Киргизии во время конфликта с Таджикистаном была под угрозой.
18:58
Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин занял 19-е место
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на этапе Гран-при «Формулы-1» в Португалии.
18:53
«Аякс» в 35-й раз стал чемпионом Нидерландов по футболу
Амстердамский «Аякс» досрочно выиграл чемпионат Нидерландов по футболу сезона-2020/21.
18:51
Карацев признался, что хотел бы сыграть с Федерером
Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о любимых теннисистах детства, выразив желание сыграть с 39-летним швейцарцем Роджером Федерером.
18:47
Госсекретарь США обсудил с премьером Чехии ситуацию с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. В ходе беседы они обсудили ситуацию с Россией.
18:40
Премьер Киргизии пообещал восстановить разрушенные на границе дома
Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов заявил, что восстановление имущества, разрушенного и сожжённого в результате вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном, начнётся после подсчёта ущерба.
18:39
Рублёв и Хачанов вышли во второй круг парного теннисного турнира в Мадриде
Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов одержали победу над итальянцем Фабио Фоньини и аргентинцем Диего Шварцманом в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде в парном разряде.
18:37
Начало матча АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» отложено из-за протеста фанатов
Матч 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» не начнётся в изначально запланированное время.