Euronews: православные христиане всего мира отмечают Пасху

Пасхальное воскресенье отмечают православные христиане разных стран — от Греции и Турции до России, передаёт Euronews. В каждой православной столице службу совершает самое высокое лицо — предстоятель местной церкви.

Православные христиане отмечают Пасхальное воскресенье. На этих кадрах церковь Святого Георгия в Стамбуле. Службу проводил патриарх Варфоломей I, который считается духовным главой всех православных христиан, благодаря тому, что у Константинополя прежде был статус столицы Восточной Римской империи.

Служба прошла и в другом важнейшем для православных месте — в Афинах, где присутствовал архиепископ Иероним II. Пасха — самый важный религиозный праздник года в Греции. Во время него отмечается воскрешение Иисуса Христа и празднуется обещание жизни после смерти. Ей предшествуют 40 дней благочестия, которое зовётся постом.

В России патриарх Русской православной церкви Кирилл возглавил Пасхальную службу, которая прошла в субботу незадолго до полуночи в московском храме Христа Спасителя. Традиционно в России верующие несколько раз обходят церковь крестным ходом после службы, держа зажжённую свечу. Они освящают яйца и кулич, традиционный пирог.

Дата выхода в эфир 02 мая 2021 года.