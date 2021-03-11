BFM TV: свидетели истории — во Франции для реконструкции Нотр-Дама спилили 200-летние дубы

Во Франции срубили восемь дубов, которые пойдут на восстановление сгоревшего шпиля собора Парижской богоматери, передаёт BFM TV. Экспертам потребовалось несколько месяцев, чтобы выбрать подходящие деревья, а работы по реконструкции деревянного каркаса начнутся в конце этого года.

Этот дуб рос здесь на протяжении 230 лет, несколько секунд — и он обрушивается, ломая о землю свои ветви. Это особенный момент.

ГОЛОСА: Трогать его… Запах, цвет…

Как нам рассказывали в школе, возраст дерева определяется по числу его колец.

КЛЭР КИНОН, координатор группы по поиску деревьев для Нотр-Дама: Нужно посчитать… У нас вряд ли найдётся на это время, но если поставить на каждом (кольце. — ИноТВ) небольшую точку, вы увидите Революцию, XIX век, вы увидите все события — две мировые войны и так далее. Всё это можно проследить на этом дереве.

СЕДРИК ФЭШ, репортёр программы «Первый выпуск»: Следом упадёт вот это дерево. Как и остальным, ему около 200 лет, оно метр в ширину и более 50 метров в высоту.

Чтобы срубить его, нужно только полчаса, однако потребовались месяцы, чтобы найти те деревья, которые станут балками для восстановления основы знаменитого шпиля, сгоревшего в пожаре собора Парижской богоматери. Также потребовалось два с половиной века наблюдений за этим лесом, который принадлежит французскому государству.

ИВАН СЕВРЕ, лесной техник Национального лесного бюро: Всё это время мы его обеспечивали необходимым светом, мы предоставляли ему место, чтобы достичь такого диаметра и такой высоты.

Вопреки распространённому представлению, дерево не придётся высушивать в течение нескольких лет перед реконструкцией деревянного каркаса. Работы по дереву начнутся в конце этого года.