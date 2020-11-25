Le Parisien: «можно сказать, спасён» — в Нотр-Даме полностью демонтировали обгоревшие леса

Обгоревшие строительные леса, оставшиеся после пожара и угрожавшие Нотр-Даму, наконец, полностью демонтированы, пишет Le Parisien. Как заявила министр культуры Франции Розлин Бушло, «теперь можно сказать, что собор спасён». По оценкам, уже в следующем году начнутся непосредственные работы по реконструкции памятника.

Парижский Нотр-Дам, пострадавший от пожара в апреле 2019 года, наконец, изменил свой вид: обгоревшие строительные леса в центре собора были полностью демонтированы, сообщает Le Parisien.

«Угроза, которая нависала над строением, миновала. Теперь можно сказать, что Нотр-Дам спасён», — объявила министр культуры Франции Розлин Башло во вторник 24 ноября. Впрочем, сами работы по реконструкции и сохранению одного из главных символов Парижа далеки до своего завершения.

Как напоминает издание, на момент пожара в соборе велись работы по реконструкции. В центре здания стояли строительные металлические леса общим весом 200 т и высотой 40 м. Конструкция выдержала обрушение шпиля, однако частично расплавилась и представляла большую угрозу для Нотр-Дама. Демонтаж лесов был необходимым условием для продолжения работ по спасению памятника.

Трудоёмкий процесс ликвидации обгоревшей металлической конструкции начался 8 июня этого года и в общей сложности занял пять месяцев. Чтобы избежать обвала, сначала пришлось окружить леса металлическими балками сразу на трёх уровнях высоты. Затем были возведены новые леса, чтобы промышленные альпинисты могли непосредственно приступить к демонтажным работам.

«Угрозы, которую представляли эти леса для собора, больше нет. Теперь мы сможем приступить к заключительным этапам по спасению здания», — прокомментировал ответственный за работы по восстановлению Нотр-Дама генерал Жан-Луи Жоржлен.

По данным Le Parisien, на следующем этапе будут проходить мероприятия по укреплению оснований крещатых сводов и расчистке обломков — эти работы должны продлиться до середины 2021 года. Тем временем демонтаж соборного органа, как планируется, должен будет завершён уже в конце этого года. Кроме того, как решили эксперты, крышу здания не будут накрывать «зонтом», как предполагалось ранее, поскольку это может оказать слишком большую нагрузку на уязвимую конструкцию.

По оценкам, реальные восстановительные работы начнутся не ранее лета 2021 года. При этом Розлин Башло с уверенностью заявляет, что специалисты успеют закончить работу к дате, указанной президентом Эммануэлем Макроном, — 2024 году.