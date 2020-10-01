Le Figaro: Счётная палата Франции заинтересовалась судьбой пожертвований на реставрацию Нотр-Дама

Счётная палата Франции заинтересовалась ходом реставрации Собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro. Как сообщает издание, у ведомства возникли вопросы в связи с отсутствием расследования происшествия со стороны Министерства культуры, а также нецелевым расходованием пожертвований на реконструкцию храма.

Редкий строительный объект изучается так внимательно, как реставрируемый Собор Парижской Богоматери, отмечает Le Figaro. После многочисленных парламентских слушаний и докладов реконструкцией заинтересовалась Счётная палата Франции. В центре внимания ведомства — ситуация в соборе накануне пожара, а также использование пожертвованных на реставрацию €825 млн.

Через полтора года после пожара, разрушившего кровлю, шпиль и перекрытие XIII века, его причины до сих пор не известны, напоминает газета. Согласно первым результатам продолжающегося расследования, полученным летом 2019 года, поджог скорее всего, не был предумышленным, а стал следствием короткого замыкания или плохо потушенного окурка. Однако ненадлежащее обслуживание электроустановок и череда человеческих ошибок усугубили ситуацию. Известно, например, что число сотрудников пожарной охраны памятника сократилось вдвое, а круглосуточное наблюдение было отменено.

«Мы не понимаем, почему Министерство культуры не инициирует административное расследование», — отметил в среду председатель Счётной палаты Пьер Московичи в ходе презентации отчёта о сохранении и восстановлении Нотр-Дама. По мнению главы ведомства, расследование помогло бы разобраться в «запутанных» обязательствах государства, службы охраны национальных памятников и духовенства, а также позволить государству извлечь уроки, учитывая, что в его ведении находится ещё 86 соборов.

Кроме того, сотрудники палаты заинтересовались ещё одной «щекотливой» и даже «табуированной» темой: использованием средств, пожертвованных на восстановление храма. Как напоминает издание, почти 338 тыс. частных лиц и компаний из 140 стран перечислили €825 млн на реконструкцию одного из самых известных соборов в мире. По словам палаты, некоторые фонды использовали до полумиллиона евро из полученных средств на административные расходы. Среди них государственное учреждение, созданное для централизации операций по восстановлению Собора Парижской Богоматери.

Как поясняет газета, годовой бюджет учреждения, созданного под эгидой Министерства культуры, насчитывает около 5 миллионов евро, а ежемесячное жалование его руководителя генерала Жоржелина составляет €6 тыс. Все это покрывается за счёт донорских взносов. «Я не уверен, что жертвователи хорошо это понимали», — заметил Пьер Московичи. Палата предложила финансировать работу учреждения за счёт гранта, «тем более что четверть его персонала занята проектами, которые слабо связаны с восстановительными работами».

По словам издания, глава учреждения генерал Жоржелин не пожелал высказаться ни о докладе, ни о порядке работы своей организации. В Министерстве культуры, в свою очередь, заметили, что «жертвователи внесли деньги на реставрацию собора, что и является целью государственного учреждения». Таким образом, вопрос о выдаче министерством гранта на работу учреждения не стоит, замечает Le Figaro.

Кроме того, представители министерства ушли от ответа на вопрос о предписании начать новое административное расследование произошедшего в соборе, отметив, что уже участвует в ведущемся судебном расследовании. Тем не менее, «эффект Нотр-Дама» все-таки оказал воздействие на министерство культуры, заставив его увеличить расходы на восстановление и безопасность соборов до €80 млн за 2 года, что вдвое больше суммы, которая тратилась на эти нужды ранее.